Hetek, de mondhatni, hónapok óta lebegett a pázmándi képviselő-testület feje fölött a költői feladat: Kutai Tibor képviselőt, akit hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében talált bűnösnek a bíróság, fel kellett volna állítani testületi székéből. Erre azonban nem került sor, s a vihar előtti csendből lehetett sejteni: valami készül. Nos, a pázmándi képviselők hétfőn videóüzenetben tájékoztatták a nyilvánosságot arról, mire jutottak:

„Hosszú vívódást követően meghoztuk döntésünket és a mai napon egy beadvány keretében kezdeményeztük a képviselő-testület önfeleloszlását. Tettük ezt azért, mert úgy érezzük, hogy ez a falu kárára megy, amit a faluban már folyik. Nem tudunk dolgozni, ellehetetleníti a polgármester asszony a munkánkat, lehet képviselőtestületi ülést összehívni úgy, hogy ne tudjunk megjelenni és mutogatunk egymásra. Ez tarthatatlan. Esélyt adunk arra a falunak, hogy eldöntse, hogy milyen képviselő-testületet és milyen polgármestert szeretne. Ezért hoztuk meg ezt a döntésünket” – mondta el videóüzenetében Farkas Miklósné képviselő, akihez csatlakozott Stitz Attila is: „2019-ben, amikor elindultunk közösen ezen a választáson, nagy reményekkel a falu érdekében, olyan ötletek merültek fel bennünk, amikor önökkel beszélgettünk, amelyeket önök is támogattak, hogy a falu közösségét jobbá tegyük – mint akár egy idősek otthona vagy egy jobb úthálózat vagy egyéb rendezvények megszervezése, ami hosszú ideje nincs a faluban Én egy nagyvárosból érkezve azt tapasztaltam, hogy a lehetőségek tárháza van itt Pázmándon. De sajnos az elmúlt három év nagyon rádöbbentett, hogy nincs lehetőség. Nincs lehetősége együttműködni a testületnek a polgármesterrel, nincs lehetősége a bizottságnak - mint bizottsági elnök, ezt most már nyíltan kijelenthetem -, együttműködni a hivatallal, a hivatal nem biztosít adatokat, a jegyzőkönyvek nem úgy készülnek el, ahogy a történések voltak. Innentől kezdve nem sok lehetőségünk maradt. Fordultunk mi sok hivatalhoz, bírósághoz, de semmilyen eredményt nem hozott. Fordultunk önökhöz is, tudják jól, hogy milyen történések voltak a faluba’. Jelenleg nincs más lehetőség a falu érdekében, mint hogy egy új választás kiírása…”

Virányiné Reichenbach Mónika polgármester

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Hosszú vívódás után tehát úgy döntött a testület, hogy a jogerősen elítélt képviselő felállítása helyett mindannyian kútba ugranak, sőt mi több, magukkal rántják a polgármestert is. A 2019-es önkormányzati választás óta komoly feszültségek voltak a két fél – a testület nagy része és vezetőjük – között, amelyből nem látszódott kiút. A polgármester alól kihúzni a széket csak így lehet törvényesen – fogalmazott megkeresésünkre egy szakértő. Ám ez még csak egy videóüzenet, a döntés, az önfeloszlatásról szóló határozat még előttük van – erre egy következő nyílt testületi ülésen kerülhet sor. A forgatókönyv pedig, a határozat kimondása után várhatóan a következő lesz: az „önfeloszlásról” készült jegyzőkönyvet be fogják nyújtani a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz, ahol leellenőrzik, hogy az önfeloszlás törvényes volt-e. Csak akkor jeleznek vissza, ha a beadványban törvénytelenséget, kiigazítani valót találnak. Egyébként ha nem, akkor mind a testület, mind pedig a polgármester megbízatása megszűnik, azaz a mandátumok megüresednek. Tehát időközi választásra kerül sor, melyet e pillanatot követően 70-90 napon belül kell kitűzni.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének van egy remek összefoglalója a képviselő-testületek munkája kapcsán. A helyi önkormányzatok szervezete és működése című tájékoztató is kimondja, hogy „A képviselő-testület tevékenysége többnyire az alakuló üléstől a következő általános önkormányzati választások napjáig tart. Előfordulhat azonban, hogy a testület összetétele miatt, vagy a képviselők egy része és a polgármester között kialakult ellentét következtében képtelen normálisan működni a képviselő-testület. Ebben az esetben kivételes eszközként lehetséges alkalmazni az önfeloszlatást, ugyanis a képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét.” Ebben szerepel az is, hogy „Az önfeloszlatás miatti időközi választás költségét az önkormányzat viseli.”

Ez pedig – a szakértők jelenlegi számításai szerint – települések nagyságától, szavazókörök számától függően 1 és 10 millió forintos költséget jelenthet a település lakosságának. Vagyis, nyugodtan kimondható, hogy milliós tétel lesz az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzat számára az elmérgesedett viszony rendezése. Virányiné Reichenbach Mónika polgármestert is megkerestük az ügyben, aki elmondta: az időközi polgármester választáson még elindul. – Azt gondolom, ez kötelességem, azok után, hogy 2019-ben megválasztottak és azok után is vállaltam a felkérést, hogy láttam, kik kerültek a testületbe. Ezek után tudtam, hogy a személyem a garancia arra, hogy a már elindult pályázatokat meg is valósítsuk. Gondolok itt például az iskolafelújításra, a művelődési házra és a bölcsődére.