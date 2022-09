A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az elmúlt két évben nem történt olyan eset, ahol a szén-dioxid gáz halálos kimenetelű balesetet okozott. Évente azonban átlagosan 2-4 alkalommal riasztják a megye tűzoltóit mustgáz miatt kialakult veszélyhelyzethez. Éppen ezért a szüreti szezon közeledtével a balesetekkel kapcsolatos elővigyázatosságra is felhívják a figyelmet.

Néhány helyen a korai érésű szőlők mustja már a pincékben van, erjedésük során pedig mustgáz keletkezik. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Ez önmagában nem mérgező, viszont egy szellőzés nélküli pincében komoly veszélyforrás. A szén-dioxid ugyanis másfélszer nehezebb a levegőnél, így kiszorítja azt a zárt helyiségből. Ilyen körülmények között az ember könnyen oxigénhiányos állapotba kerülhet, aminek tünete a szédülés és a fáradtságérzet, amit eszméletvesztés, végül fulladás követhet.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint viszont kellő elővigyázatossággal elkerülhetőek a mustgáz okozta balesetek. Hatékony a rendszeres és alapos szellőztetés, a szén-dioxid érzékelő elhelyezése, de akár a hagyományos gyertyás módszer is életet menthet. Utóbbival kapcsolatban azonban fontos, hogy az égő gyertyát ne a kezünkbe fogjuk, hanem egy rúd, vagy egy lapát segítségével magunk előtt, a talajszint közelében. Abban az esetben, ha a helyiség oxigénhiányos, a gyertya elalszik, a pincét pedig azonnal el kell hagyni.

A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét! – hívja fel a figyelmet a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.