Csütörtök

Ahogy minden évben, úgy most is a gyermekek alkotásaiból álló kiállítás a Móri Bornapok nyitánya, csütörtökön délután 14 órakor. A Gyermek- és ifjúsági rajzkiállítás megnyitója óvodások és középiskolások munkáiból a fesztivál teljes időtartama alatt megtekinthető lesz a Perczel Mór Technikumban.

A Lamberg-kastélyban három kiállítás is nyílik. Az egyik az 1. teremben. A „Wekerle Sándor Egyesület 30 éve Mór városában" címűt, a Wekerle Sándor Egyesület szervezi. A másik tárlat a kastély folyosójának falait tölti be. A Színek és Fények - Balogh Lajos és Balogh Lizi - Apa-Lánya fotókiállítás november 13-ig látogatható. De megismerkedhetnek az érdeklődők Éles Balázs - Fényfotók kamera nélkül című kiállításával is, a 12-es teremben.

Péntek

A MIKSZ szinte már kihagyhatatlan Rendhagyó irodalmi órájával indul a pénteki műsorfolyam. A Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület előbb a Móri Táncsics Mihály Gimnáziumban, majd a MIKSZ nyitott udvarán mutatkozik be. A művészbejárót követően, 15 órakor kezdődik a Kapucinus téri nagyszínpadon a fesztivál ünnepi megnyitója. Ugyanezen a színpadon először a Móri Ifjúsági Fúvószenekar lép fel. Ők egy ABBA & QUEEN Show-val jelentkeznek, Ress Hajnalka közreműködésével. Őket követi a Margaret Island koncert, majd az utcabál a Viking zenekarral

Szombat

A négynapos rendezvény főnapja a szombat. Szinte fel sem lehet sorolni az eseményeket, hiszen lesz Népművészeti kirakodóvásár és bemutató a Lamberg-kastély díszudvarán, XVII. Nemzetközi Díszmadár, valamint kaktusz kiállítás Móri Radnóti Miklós Általános Iskola tornatermében. A régi mozi épületében az Aranykapu zenekar interaktív gyermekkoncertje lesz majd, míg az SZTK előtti parkolóban Csilletoló verseny lesz a Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjas Szakszervezet lebonyolításában. Közben

Nyitott műhelyek, műhelybemutatók, képző- és iparművészeti kirakodóvásár, éremverés zajlik a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány udvarán és persze a MIKSZ is vár mindekit a saját udvarán. Fúvószenekari Fesztivál 11 órakor kezdődik a nagyszínpadon, ahol Fehérvárról, Pusztavámról és Bicskéről érkező zenekarok lépnek fel, a Szomódi Fúvószenekar és a házigazdák mellett.

De lesz néptánc, borutca borverseny, Szent Kereszt templom bemutató is a 4S Street és a Magna Cum Laude koncertet megelőzően. A hajnalig tartó utcabálban a Tutti zenekar adja a hangulatot.

Vasárnap

Az utolsó napon minden lesz, ami hagyomány és bor, vagyis ezer féle tánc, népművészeti kirakodóvásár és bemutató, az Ezerjó-fiú avatással egybekötött Koccintás a Borbarát Hölgyekkel a "Teremtés-kútjánál", borlovag avatás és szüreti felvonulás. Az események sorát három színpadi fellépő zárja. Előbb a Cimbaliband majd a Neoton Família Sztárjai adnak koncertet, míg végül egy mindent lezáró utcabál kezdődik majd a Happening Band-del a nagyszínpadon.

Természetesen a négy napon, változó helyszíneken, de lesz benzinmotoros távirányítós autók országos versenye, és lesz tenisz, sakk, futás és tollaslabda is.