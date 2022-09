Csóri Alkotó Közösség Egyesülete hívta életre néhány évvel ezelőtt a csóri káposzta mennybemenetelének is mondható főzőversenyt.

A XIX. század elejétől a XX. század közepéig komoly káposzta termelő vidéknek számított Csór. A településtől délre fekvő Németsziget és Kertekalja volt a csóri káposzta termesztésének a központja. Az egész Dunántúlt ellátták a fejes zöldséggel. Savanyított változatát még a fővárosban is árusították. Az évtizedek alatt viszont kezdett feledésbe veszni a dicsőséges csóri káposzta. Az egyesület tagjai ezt semmiképp sem akarták hagyni, és mivel a csóriak nem is szűkölködnek a különféle káposztás receptekben, a 2015 óta, évente megrendezett káposzta fesztiválon meg is főzhetik őket.

Forrás: Hajdú Marianna / FMH

Az évek alatt egyre nagyobb népszerűsége lett a főzőversenynek. Idén már 24 versenyző csapattal számolhattak volna a szervezők, amit annyit tesz, hogy a kastélykertben egymást érték volna a bográcsok. Egy héttel azonban el kellett halasztani a rendezvényt, mert úgy tűnt, Szent Péter erősen felvizezi majd a káposztát a bográcsokban. Az meg azért mégsem járja, hogy mindenki káposztalevessel nevezzen.

Az egy hetes csúszás lemorzsolódással is járt, de így is 13 bográcsban készültek a különféle káposztás ételek.Nehéz elhinni, de nem volt két egyforma étel. Tanúbizonyságot tettek a csóriak, ennek az egyszerű zöldségnek bizony ezer arca van. A lilakáposztás lángosról meg még nem is szóltunk.

Forrás: Hajdú Marianna / FMH

Az ételek bírálói is gondban voltak. A kóstolás után még hosszan konzultáltak, mire a végeredményben határoztak, de a döntés megszületett: az első díjat a csóri Tupperware csapat kapta, második helyen a Fehér-team végzett és Laliapu a séf lett a harmadik legjobb, a káposztás ételek versenyén. Különdíjat kapott a Fiús Anyukák csapata.