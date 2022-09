A mozgalom szervezésében augusztus 10-én, az országban elsőként Székesfehérváron tartottak békés demonstrációt a fák védelméért és a fakitermelést megkönnyítő kormányrendelet hatályon kívül helyezéséért. A demonstráción megjelent csaknem kétszáz résztvevő a város egyik szimbólumának, a több mint 200 éves platánfájának átölelésével zárta a békés eseményt. Szeptember 5-én a következő, hagyományteremtő szándékkal megrendezett eseményük a Nyárbúcsúztató falocsolás volt a Bakony utcai parkban. Ezúttal Cser-Palkovics Andrással ültek le egyeztetni, remélve, hogy hosszútávon együttműködést tudnak indítani a város, a civil szervezetek és a lakosság között Székesfehérvár természeti értékeinek megóvása és a klímaváltozás kihívásaira való eredményes felkészülés érdekében. A megbeszélésen Horváth Bence, a Fehérvár a fákért kommunikációs koordinátora, Varga Gábor (Gaja Egyesület), Kecskés Tímea (Zöldellő Sárrét Egyesület) és Sándor Barbara (SzékesZöldvár) vett részt.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A találkozón petíciót is átadtak a polgármesternek, amely az általuk végzett online felmérés alapján tartalmazta a lakosság környezetvédelmi igényeit. Ezen felül konkrét javaslatokkal is előálltak, pl. hogy hozzanak létre egy önálló városi fenntarthatósági irodát, készítsen a város környezetvédelmi szemléletformáló programot, vagy, hogy legyen hangsúlyosabb és rendszeresebb a tájékoztatás a zöld beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatban, mivel szerintük a hírek és a lehetőségek nem érik el hatékonyan a célközönséget.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Cser-Palkovics András átvette a petíciót és a javaslatokat tartalmazó dokumentumot, majd mindjárt reagált is néhányra. Kiderült, a mozgalom képviselői által felvetett programok és akciótervek többsége már létezik, sőt sokuk működik is a városban. A polgármester megjegyezte, arra sajnos nincs ráhatása, hogy kik és hányan kapcsolódnak be pl. a Virágos Fehérvár és a hozzá hasonló zöld kezdeményezésekbe, a város azonban mindent megtesz – amit jogi szempontból megtehet – hogy élhetőbb és minél zöldebb legyen Székesfehérvár. Itt említette meg, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is folytatódik a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt-vel közösen elkezdett Fehérvár tüdeje program, ami egy több mint 200 hektárt érintő zöldterületi fejlesztés. Továbbá, tervezik egy olyan faregiszter elkészíttetését is, amely minden egyes közterületen található fát és annak állapotát rögzíti – ezzel tervezhetőbbé teszik többek között a fák metszését -, illetve a komposztládákhoz hasonlóan igényelhető edényekkel szeretnék megvalósítani a városi csapadékvízgyűjtést is. Ám Cser-Palkovics azt is elmondta, hogy a kormányrendeleteket az önkormányzatok nem tudják befolyásolni, csakúgy, mint azt sem, hogy pl. a zöldfelület szempontjából mi történik egyes magánterületeken.

Az egyeztetésen az is kiderült, hogy a környezetvédelmi szemléletformálást mind a két fél kiemelten fontosnak tartja. A felek megállapodtak abban, hogy a jövőben igyekeznek közösen dolgozni majd egy még zöldebb Fehérvárért.