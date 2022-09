A Honvédség és Társadalom Baráti Kör alapítójára és örökös elnökére, a 23 éve elhunyt Gyuricza Béla vezérezredesre, államtitkárra emlékeztek csütörtökön a pákozdi Katonai Emlékparkban (KEMPP). Az eseményre eljött özvegye és unokája is, a résztvevőket Görög István, a KEMPP ügyvezetője köszöntötte. A megemlékezést követően az 1848-as szabadságharc szeptember 29-i nagy csatájára emlékeztek a résztvevők.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

– Hiszen ha március 15-e népünk egyik legkifejezőbb nemzeti ünnepe, abban az esetben szeptember 29-e az, amelyik igazán azt mutatja, hogy ezért nem csak vágytunk, hanem ezért tenni is kellett. Ez volt a szabadságharc, ahol közel tíz hónap leforgása alatt be tudta mutatni a magyar nép az összefogását, támogatását, a honvédséggel való közösségvállalását és ahol önkéntesek tízezrei vállaltak szerepet a honvédseregben, véreztek el, győztek vagy vesztettek – fogalmazott az ügyvezető.

A megemlékezés az emlékműnél folytatódott, ahol Oláh László, a KEMPP szakmai igazgatója így fogalmazott: - Emlékezünk, tisztelgünk és fejet hajtunk a térségben zajlott csata ismert és névtelen hősei előtt. 1848. szeptember 29-e olyan erővel égett be nemzetünk emlékezetébe és szívébe, hogy azt az eltelt 174 év sem tudta sem elhomályosítani, sem törölni.

Vokla János ezredes, a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó- és Vezetéstámogató Ezred parancsnoka beszédében feltette a kérdést: vajon mit üzen a pákozdi csata a ma emberének, a jelen katonáinak, a diákoknak?

- Elsősorban azt, hogy hogy a nehéz időkben is rendületlenül erősítsék egymást, álljanak ki hazájuk függetlenségéért és ne engedjék el a másik kezét! A szabadság drága dolog, szabadok csak akkor lehetünk, ha ezért megharcolunk. A Magyar Honvédség pedig csak akkor lehet erős, ha stabil társadalmi támogatás áll mögötte. Napjainkban szomszédunkban háború dúl, épp ezért is kulcskérdés, hogy a lakosság a katonák mellé álljon, ezzel segítve az új, korszerű, erős Magyar Honvédség megteremtését. Olyan időszakban emlékezünk a Pákozd-sukorói csata 174. évfordulójára, a Magyar Honvédség születésének jeles eredményére, amikor az egykori honvédek utódainak az utóbbi évtizedek kihívásaitól merőben eltérő feladatokat kell teljesíteni. Mégis, a 174 évvel ezelőtti esemény fáklyafénye napjaink honvédelmi feladatait is megvilágítja: hitet, erőt ad a mindennapi küzdelemhez, kitaposta számunkra a jövő katonai stratégiai gondolkodásának járható útjait.

1848. szeptember 29-e számunkra a haza védelmének ünnepét is jelenti. A szabadságszeretet, a nemzeti érzés s a múlt példája kötelez bennünket az elődeinkre való tisztességes megemlékezésre – fogalmazott az ezredes, majd rámutatott: a Pákozdi Emlékpark kiválóan visszatükrözi azt a véráldozatokkal teli dicsőséges utat, amelyet honvédelmünk az eltelt két évszázadban lejárt. Méltó módon hangsúlyozza az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eszmeiségét, mutatja be az I. és a II. világháború harci cselekményeit, a huszárság történelmét, idézi fel az 1956-os napjait és tárja elénk a sorkatonai szolgálatot, a békefenntartó katonák hősiességét – vagyis méltó módon üzen a fiatal generációnak. A megemlékezést koszorúzás követte.