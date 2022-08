A Technológiai és Ipari Minisztérium részéről most ezen változtatnak: szeptember 3-tól ezen a regionális vonalon is olyan menetrendet rendeltek meg, hogy az utasok visszakapják az egész napos mobilitás lehetőségét; kétóránként, ütemes menetrend szerint közlekednek az S150-es személyvonatok. Székesfehérvárról Komáromba 6:26 és 18:26 között, Komáromból Fehérvárra pedig 6:05 és 18:05 között indulnak minden páros órában. A vonatok Komáromban a Győr felé induló, illetve az onnan érkező S10-es személyvonatokhoz, Székesfehérváron a Budapest felé induló, illetve onnan érkező Tópart InterCity-hez csatlakoznak. A tapasztalatok alapján a menetrend későbbi bővítésére sor kerülhet. A tarifarendszerben marad az átjárhatóság, a vonal mentén érvényes Volánbusz Zrt. bérleteket a MÁV továbbra is elfogadja a vonatokon.

Ahogy a július eleji, most, az őszi menetrend-módosítás is elsősorban azokon a regionális vonalakon tartalmaz bővítéseket, ahol korábban csak néhány vonat járt. Akkor a legjelentősebb fejlesztés az Abaújszántó–Hidasnémeti vonalon történt, de több lett a vonat Dunaújváros–Rétszilas–Simontornya és Szolnok–Újszász–Vámosgyörk között is.

TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK

Az augusztus 29-től érvényes módosítás jó néhány kisebb fejlesztést tartalmaz még. A legfontosabbak:

- Nyékládháza–Tiszaújváros vonal: lényegében kétórás ütemes menetrend lép életbe egész nap, nem lesznek pótlóbuszok.

- Villány–Mohács vonal: naponta 8 pár vonat közlekedik, így már nem kell pótlóbuszra átszállni.

- Tatabánya–Oroszlány vonal: hétvégén hajnalban néhány vonat később jár jobb csatlakozást biztosítva a főváros felé, felől.

- Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vonal: néhány esetben javul Kecskemét elérhetősége Táborfalva, illetve Lajosmizse felől. Kőbánya teher állomáson a biztosítóberendezés megjavításával lehetővé válik, hogy augusztus 29-től a vonal S21-es járatai az eredeti menetrend szerint, a Nyugatiig járjanak.

- Budapest–Székesfehérvár–Tapolca vonal: a Balatonfüredről 5:50-kor induló személyvonat egész évben Budapestig közlekedik.

- Budapest–Veresegyház–Vác vonal: az S71-es vonatok nem állnak meg a községtől távoli, alacsony utasforgalmú Vácrátót állomáson, így Vácon megnövekszik az átszállási idő a Z70-es zónázó vonatokra, illetve vonatokról. Vácrátót a továbbiakban a csúcsidőszakokban közlekedő G71-es járatokkal érhető el.

- Kaposvár–Siófok vonal: egész évre megmarad a nyári időszakra bevezetett két új személyvonatpár Siófokról Tabra és vissza.

- Baja–Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza vonalak: néhány Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas közötti vonat útvonala hosszabb lesz Bajáig, illetve onnantól.

- Gyöngyös–Vámosgyörk–Újszász–Szolnok vonalak: néhány új vonat indul Vámosgyörk és Gyöngyös, illetve Vámosgyörk és Szolnok között és vissza.

- A MÁV-Starttal együtt változik a Volánbusz menetrendje is néhány régióban. A legfontosabb fejlesztés Szekszárdot és környékét érinti, ahol a helyi és helyközi járatok integrációjával sűrűbb szolgáltatás lesz a megyeszékhelyen, ugyanakkor a beutazók a város több fontos pontját érhetik el közvetlenül.

Az őszi menetrendi változások részletesen a MÁV-Volán csoport honlapján rövidesen elérhetők.