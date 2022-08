A korlátozások, jelentős késések, vonatelmaradások a székesfehérvári, a dél- és észak-balatoni, valamint a Budapest-Székesfehérvár-Veszprém vonalon közlekedő vonatokat érintik. Ma hajnaltól az elővárosi vonatok helyett járnak csak pótlóbuszok Gárdony és Székesfehérvár között. Délutántól a Z30-as vonatok Gárdony állomásig közlekednek, ahonnan pótlóbusszal, illetve a távolsági vonatokkal is tovább utazhatnak az utasok. A G43-as vonatok Kápolnásnyék állomásig közlekednek, ahol átszállást biztosítunk a zónázó vonatokra. Ellenkező irányban a G43-as vonatok Kápolnásnyék állomásról indulnak. Az utasok a zónázó vonatokkal utazhatnak Kápolnásnyék állomásra. A távolsági vonatok közlekednek az érintett Gárdony-Székesfehérvár szakaszon és Gárdonyban is megállnak. Ezek esetében előfordulhatnak 20-30, esetenként 30-60 perces késések.

A Budapest-Székesfehérvár-Veszprém, a Budapest-Székesfehérvár-Tapolca, a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, illetve Keszthely állomások között közlekedő vonatok felármentesen vehetők igénybe további intézkedésig, visszavonásig.

A vasúttársaság az utasai elnézését kéri a jelentős korlátozások, forgalmi fennakadások és késések miatt.

A közlekedési változásokról folyamatos tájékoztatást ad a vasúttársaság a honlapján, a MÁV applikációban és a MÁVINFORM facebook oldalán.

Vitézy Dávid, a közlekedésért felelős államtitkár elnézést kért az érintettektől és megírta: "alapjaiban kell újjáépíteni a MÁV működési folyamatait az ilyen, fővonalakat érintő nagyobb zavarok esetére. Nyilván egyedi emberi hibák is előfordulnak, de a probléma annyira rendszerszintű, hogy az okokat nem itt kell keresni. A teljes folyamatszabályozást, a felelősségi köröket, a működési logikát kell újratervezni és hozzáigazítani a 21. század technológiai lehetőségeihez és utaselvárásaihoz. Sok lépés történt az elmúlt években, de messze nem elégséges. (...) Sajnos ez nem egy-két nap, de még csak nem is egy-két hónap munkája lesz - de a problémát látjuk és elkezdtük a munkát a MÁV, a Volánbusz és a létrejövő országos közlekedésszervező kollégáival közösen. Változtatni kell és változtatni is fogunk az eddigi gyakorlaton."