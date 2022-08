Amint arról április végén a feol.hu is beszámolt, Ugron Zoltán akkori polgármester családi okokra hivatkozva lemondott a polgármesteri tisztéről. Ezt a település elöljárója a testületi ülésen jelentette be, majd április 29-én az önkormányzat közösségi oldalán írásban is megerősítette döntését.

Ezért kellett kiírni időközi polgármesterválasztást Mányon, ahol a szavazás vasárnap zajlott le. Az MTI információi szerint nagy többséggel Varga Mihály Balázst (független) választották meg a település lakói polgármesternek.

A helyi választási bizottság határozata szerint az új településvezető 614 (84,92 százalék), míg a másik két jelölt közül Bene Zsolt (független) 83 (11,48 százalék), Keresztesi Béla (független) pedig 26 (3,6 százalék) szavazatot kapott. A választási névjegyzékben 1971 választópolgár szerepelt, közülük 730 járult az urnákhoz, ami 37 százalékos részvételt jelent. Az érvényes szavazatok száma 723 volt.