Ahogy arról beszámoltunk, múlt hét szerdán sötétségbe borult Palotaváros egy része. Mindez éjszaka történt, s több órán keresztül zajlott, mintegy 1500 fogyasztót érintett. Akkor a problémát egy transzformátor meghibásodása okozta. Másnap, tehát csütörtökön a Horvát-Széchenyi- Prohászka út környékén és a Köfém lakótelep - Budai úton, illetve a Tóvárosban volt több órás, ugyancsak éjszakai áramszünet. Szombaton pedig a Gáz utca környékén, az áramszünetek térképe szerint 14 helyszínen volt transzformátor-probléma.

Ez külső szemlélőként szinte már rejtélyesnek tűnhet, ezért arra voltunk kíváncsiak, a fent említett eseteket mi idézte elő? És a legfontosabb: van- e kapcsolat az egyes üzemzavarok között?

A három említett üzemzavar okai egymástól függetlenek - kaptuk a választ, melyet teljes terjedelmében alább olvashatnak:

"Csütörtök éjjel 1 és 3 óra között kettős kábelhiba okozott áramszünetet. Az éjszaka folyamán érintett ügyfeleknél a szolgáltatás 2 órán belül helyreállt, csütörtök napközben pedig a földkábelek javítását is elvégezték kollégáink. A szombati üzemzavart egy középfeszültségű földkábel meghibásodása okozta, több transzformátorállomás energiaellátását nehezítve. Munkatársaink még az este folyamán nekiláttak a hiba elhárításának, melyet véglegesen vasárnap fejeztek be. Az üzemzavart követően bő másfél órán belül mindenhol újra helyreállt a szolgáltatás. Érintett ügyfeleink megértését ezúton is köszönjük!"