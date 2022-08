Csaknem három napos lett a tizedik Vál-völgyi vigasságok, mert a péntek esti kiállításra is sokan voltak kíváncsiak. Csókás Elek, a tánccsoport vezetője, egyben a pályázatokhoz folyamodó Véka Egyesület elnöke arra a legbüszkébb, hogy a mai napig szinte ez a tizennyolcfős csoport szervezi-rendezi a mind népszerűbb eseményt. Csókás Elek nyitotta meg a programot, a legkisebbeknek külön szórakozást biztosítottak. Egy vidám, mezítlábas „libapásztor” retró babakocsiban tologatta futva a sikongató gyerekeket. A Bíbor Néptánccsoport komoly koreográfiával és igényes viseletekkel lép színpadra mindig, közösségként széles korosztályt foglal magába. Szülők és felnőtt gyermekeik összetartása, hagyományszeretete forrasztja össze őket évek óta. A rendezvényen saját kezűleg is tevékenykednek, színpadot állítanak, kézművesekkel tárgyalnak, székeket rakodnak, miközben a táncnak is a maguk által elfogadott színvonalúnak kell lennie, mondják. Nyitva állt az Ürményiek által építtetett templom, a domboldal árnyéka és a nagy fák védelmet nyújtott a nap ellen, a színpadnak pedig elegáns foglalatul szolgált a széles belső utca. Az iskolában kaptak helyet a tánccsoportok az előkészületekre, a néptáncosokon kívül más műfajban működők: hastánc, ír tánc, sztepptánc, társastánc – utóbbiak a veszprémi nyugdíjasok.

Az önkormányzat is támogatta a vigasságokat, de méltányolandó, hogy a csoportok nem kértek fellépti díjat! Kölcsönösség, szeretet, hangsúlyozta Csókás Elek, végül minden összeállt. Felesége, Anikó a község könyvtárosa, a házaspár ifjúkora óta néptáncol. Lányuk, Róma-Csókás Anett festett óriási dekorációs képeket, s az ismert művész-tanár, Kárpáti József készített el a klasszikus vásári fotózkodós kép-állványt, aminek csak a táncospár fejébe kell bedugni magunkat. Jöttek fellépők a felvidéki Martosról, a lengyelországi Rochyból többedszer, az ercsi-béli Zorica rác néptáncosok, a vértesacsai német nemzetiségiek a megyéből. Diósdról, Sárrétről, a bicskei Mayer Táncműhelyből érkezettek és a kistarcsai Pannónia néptáncegyüttes a színes magyar folklór tárházából merítettek a házigazda Bíbor néptáncosokkal együtt.

Két év kimaradt a covid miatt, így lett ez a tizedik alkalom, noha tizenkét éve vágtak bele a hagyományteremtő vigasságokba. Már két éve gondoltak merészet Csókásék, s némi habozás után meghívták a Dankó Rádiót váli „kitelepülésre”. A tanakodás oka az volt, hogy vajon összeegyeztethető-e a népzene és -tánc a műzenével és a magyar nótával? Hát persze, ennek is hagyományai vannak, nem beszélve a hungarikum-hordozó cigányzenekarok minőségi muzsikájáról! Vasárnap délután a Dankó Rádió kitelepült Válba, Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszott, a Dankó Klub élő műsoráról készült rádiófelvétel a Szent István téren. „Szívből jövő fesztivál” – így minősítette – a sok látogatót vonzó háromnapos vigasságot Csókás Elek.