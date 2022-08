A rendszerváltás hajnalán az alcsúti kastélykápolnában tartottak Szent István-napi megemlékezést, idézte fel az akkori polgármester, Hargitai László az eseményt. 1991-ben meghívták az 1945-ben elűzött-elmenekült Habsburg József nádor egyenesági leszármazottait, s együtt ünnepeltek a falubéliek és az egykori főurak – immáron egyenrangúan, barátságban, a hely szellemének szeretetével. A hagyomány töretlen azóta is, idén is a kápolnában szóltak a beszédek, az imádságok és a nehéz időkben még fontosabb reménykedés hangjai. Tóth Erika polgármester e szellemiségben idézte meg államalapító királyunkat.

Ma már a falubelieké és az országé a hajdani Habsburg nádori kastélykertje, faritkaságokkal, hóvirágmezővel, szentjánosbogarakkal teli arborétum. Harmincegy éve itt ülik a Szent István-napot, misével, beszédekkel, kiállítással.

A hajdani szakrális hely ma csupán formailag őrzi a kápolna külsőt, az átszellemülés azonban mindig tetten érhető augusztus 20-dikán. Tradicionálisan katolikus szertartás zajlik a patinás falak között e napon, s az is szokás, hogy helybéli, vagy környékbeli alkotók kézműves munkáit mutatják be a megjelenteknek. Habsburg József nádor leszármazottai közül József Ágost fia, Mihály rendszeresen tartotta a kapcsolatot az alcsútdoboziakkal. Tavaly unokaöccsének, Albrechtnek adta át a stafétabotot, idén augusztus 20-án pedig annak öccse, Pál is megjelent az ünnepi meghívásra.