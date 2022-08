Augusztus 13-án volt a Mária Út Egyesület által szervezett 1Úton Nemzetközi Zarándoknap, melynek keretében a Mária Út teljes útvonalán elindultak a csoportos zarándoklatok. Természetesen Fejér megye sem maradt ki, így meglehetősen nagylétszámú csoportok indultak el szűkebb hazánkban is a Bodajk-Csatka szakaszon, az ehhez kapcsolódó Mór és Bodajk közötti úton, illetve volt még olyan zarándoklat is, ami Nagykarácsonyból indult Alsószentivánra, és felhangzott az ima és az ének Hard és Alsószentiván között is.

Közel száz szakaszon haladt párhuzamosan a nemzetközi zarándoklat a békéért és mindenhol biztonságban, békében, fennakadások nélkül zajlott le az esemény.

Fotó: Galgócziné Szabó Zsófia

A zarándoklattal kapcsolatban a Mária Út Egyesület szervezőjét, Galgócziné Szabó Zsófiát kérdeztük. A koordinátor elmondta: - Az előzetes számadások szerint több mint 10 ezer fő vett részt a zarándoklaton Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Ausztriában és Magyarországon. Azt gondolom, hogy ez egy óriási felmutatás a békéért. Nem mellesleg közel 150 önkéntes szolgálta ezt a napot és hatalmas öröm, hogy Novák Katalin pénteken üzenetet küldött a résztvevőknek és a szervezőknek.

A köztársasági elnök levelében úgy fogalmazott: - Önök, kedves Zarándok Testvéreim, úgy vannak most úton, hogy tudják, hová tartanak. Tudják, hiszik és vallják, hogy a teremtő és megtartó Istenhez kell közelebb mennünk, ha békét, biztonságot, szeretetet és megértést szeretnénk. Önök tudják, hogy a kéznek nem a ravaszon van a helye, hanem magunk előtt, imára kulcsolva.

Forrás: Galgócziné Szabó Zsófia

Azt is megkérdeztük Galgócziné Szabó Zsófiától, hogy milyen módon szolgálhatja a zarándoklat a békét, mint kiderül, az alapoktól indultak el a nagyobb célok felé. A koordinátor elmondta: - Mindenhol csodálatos lelki programot tudtunk végigvinni. Olyat, ahol a résztvevők rá tudtak egy picit nézni a saját békéjükre, a családon belüli nehézségekre, azok esetleges megoldási lehetőségeire, majd a közösségekben tapasztalható problémákra, míg végül a nagyobb léptékű békét is próbáltuk egy picit előmozdítani, vagyis elmélkedni, gondolkodni róla és persze imádkozni érte.

Mint megtudtuk, nagyon mély és tartalmas programok voltak mindenhol, de mind egy kicsit más. Volt olyan hely, ahol koncerttel készültek és számos helyen szeretetvendégséggel fogadták a zarándoklat résztvevőit. Kiváló példa volt erre Alsószentiván és Bodajk, ahol nemcsak a fogadtatás volt rendkívül megérintő és ünnepélyes, de a résztvevők száma is.

Forrás: Galgócziné Szabó Zsófia

A jövőbeli terveikkel kapcsolatos kérdéseinkre Galgócziné így felelt: - A zarándokélet még nem áll le, megyünk tovább. Elsőként augusztus 20-án lesz egy nagyon nagy zarándoklat, ami egyenesen a Szent István bazilikához tart majd. Indul szeptember 9-én a Három Szentkút zarándoklat, melynek keretében Bodajk, Csatka és Jásd lesz az úticél.

Bodajk más zarándoklat kapcsán is szóba került, ugyanis a tervek szerint imádkozással, elmélyüléssel, zsoltárénekléssel teli út indul október 8-án, szombaton Bodajkról a székesfehérvári öreghegyi templom búcsújára is.

Lesz a megyeszékhelyen belüli zarándoklat is, mely a résztvevők lelkein túl az öreghegyi templomot köti össze a máriavölgyi Mária-szoborral.