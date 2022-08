Ők egymás szemében sosem öregszenek meg, s gyerekkori nevükön szólítják egymást. Tóth Márta és Érsek Mária szervezték a találkozót, Mártika azt mondja, a gyerekkori tulajdonságok megmaradnak, s a két lány mindig is élen járt. Borbíró Marika nem elsőtől járt velük, mégis összeforrt az osztállyal, mintha mindig úgy lett volna. Keszte Gyula volt az igazgatójuk – évtizedeken át Alcsútdobozon –, az ő fia, Keszte Tamás is ezt a csapatot erősítette, most is eljött. Ez a 41-es létszám a dobozi, a göböljáráspusztai és az alcsúti iskolából gyűlt össze, a kettő meg is szűnt, alcsútdobozi lett, most József nádor nevét viseli. Imádott osztályfőnökük, Szikszai István matekot, fizikát, kémiát tanított, már elhunyt sajnos. És közülük is tizennégyen meghaltak, többen fiatalabb éveikben, pedig csak most 69-70 évesek. Lobogott a gyertya értük… A lelkes társaság azonban kitartott ezen a délutánon és éjjelen az iskola aulájában, s míg bírják, újra és újra találkoznak, fogadkoztak a hajnali búcsúzkodáskor.