A következő hónap második vasárnapján, most már huszonhetedik alkalommal emelkednek fel a légijárművek a börgöndi repülőtérről: szeptember 11-én ismét megrendezi az Albatrosz Repülő Egyesület hagyományos légiparádéját. Bizonyosan szebbnél szebb vasmadár különlegességeket láthatnak majd azok, akik ellátogatnak az eseményre. Javában folyik szervezés, a program egyelőre messze nem végleges, ahhoz a következő időszakban még sok egyeztetésre lesz szükség. Az bizonyos, hogy ebben az esztendőben is bemutatják a magyar repülés múltját, eljönnek tehát a már jól ismert old timer repülőgépek, de bemutatóra várják a helikoptereket is.

Hagyományőrző fegyveresek az egy évvel korábbi esemény látogatóinak gyűrűjében

Forrás: Tihanyi Tamás

Minden reménység szerint a magyar légierő elhozza legújabb helikopterét és bízunk abban, hogy megint láthatjuk a börgöndi égen a Gripen vadászgépet. Aki kedvet kap ahhoz, hogy a levegőbe emelkedjen, megteheti majd valamelyik sétarepülésre alkalmas légijárművel. Nem maradnak el az ejtőernyős ugrások sem, eljönnek a kutató-mentő feladatot végrehajtó ejtőernyős katonák is: reméljük, hogy azon a vasárnapon éles bevetésükre nem lesz szükség. A földi programok sorában sem kell majd csalódni, a hagyományőrzők például korhű egyenruhában idézik fel a világháborús múltat a légcsavarszélben.