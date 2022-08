- Az az elképzelésünk, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút fehérvári megállóhelye legyen a Szent Kristóf templom közösségi háza. Olyan helyet képzelünk itt el, ahol csomagokat lehet lepakolni, mosdóba lehet menni, s ha szükséges, akár egy éjszakát is ott lehet tölteni, hiszen nem mindenki tudja egyben ’lehúzni’ ezt a távolságot. Erre a célra a plébánia közösségi háza nagyon is megfelel: itt van az út mellett, a Sóstó Természetvédelmi Területének bejáratánál, fizikailag és földrajzilag is megfelelő, remek udvara, kertje is van, egyszóval a legjobb helyszín egy kerékpáros központ kialakítására. Nem mellesleg Szent Kristóf az utazók védőszentje, tehát a kerékpárosok számára is megfelelő találkozóponttá válhat– árulta el a feol.hu-nak Pásztor László, a Magyar Kerékpáros Klub fehérvári és területi szervezetének vezetője. – Aktívan tárgyalunk a világi és az egyházi vezetőkkel, hogy ezt az álmunkat megvalósítsuk.

Jancsó Ferenc, a plébánia világi vezetője hozzátette: eddig a saját közösségük számára szerveztek programokat a házban, de már szeretnének nyitni a ’külvilág’ felé is. A közösségi ház a maroshegyi egyházközség fenntartásában működik, s jelenleg „együtt gondolkodnak” a kerékpárosokkal, miként lehetne megvalósítani az elképzeléseket.