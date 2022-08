Az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kuratóriuma a díjat minden évben annak az arra érdemes személynek ítéli oda, aki életével, példamutatásával, életművével, életpályájával a Szent István-i értékrend és példa erényeit és értékeit mutatja föl a jelenkor számára. A díj odaítélésekor a kuratórium nem feledkezik meg a civil értékekről sem. Az első elismerést 2004-ben Sobor Antal író kapta, akit olyan személyek követtek, mint Fitz Jenő régész, Balsay István, Székesfehérvár utolsó tanácselnöke és első polgármestere, országgyűlési képviselő, Korzenszky Richárd, bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság volt elöljárója, Müller Cecília, országos tisztifőorvos, vagy a tavalyi kitüntetett Görög István, nyugalmazott ezredes, a Pákozdi Katonai Emlékpark-Nemzeti Emlékhely igazgatója. Ebből a közel sem teljes felsorolásból is kitűnik, hogy az elismerést egyházi és világi, Fehérváron és az ország más területein tevékenykedő személyek is megkaphatják. Egy alkalommal, 2007-ben két díjat is kiadtak. Abban az évben a kitüntetett Martyn Gizella, fehérvári orvos mellett posztumusz Sulyok János Ignác ciszter szerzetes, levéltáros munkásságát is Szent István Emlékéremmel és Díjjal ismerték el.

Az idei díjazott személyét péntek reggel Spányi Antal megyéspüspök, a kuratórium elnöke és Csurgai Horváth József kuratóriumi tag, a Városi levéltár igazgatója jelentette be. Évtizedes kulturális tevékenységéért, kiterjedt közművelődési szervezőmunkájáért és a sajtóban végzett munkájáért Juhász Judit veheti át a díjat, aki többek között a Magyar Katolikus Rádió alapítója és egy ideig vezérigazgató-helyettese is volt. A kitüntetést augusztus 16-án 18 órakor adják át a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az ünnepségre minden érdeklődőt várnak.