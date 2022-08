Frissen Fejérből 1 órája

Robbanás rázta meg Fehérvárt

Kedd éjszaka többen is észleltek robbanás, puffanás szerű hangot Székesfehérvár egy részén. Néhányan arról is beszámoltak a közösségi oldalakon, hogy az esetet fényhatás is kísérte. Felkerestük az áramszolgáltatót, azzal kapcsolatban, hogy mi történhetett a városban.

Forrás: pixabay.com

A lakosság beszámolói alapján valamivel éjjel 1:00 óra előtt észlelték a hang és fényhatást, valamint néhány másodperces áramkimaradást a közösségi médián pedig elindult a találgatás. Vajon mi történhetett? Azt, hogy robbanás szerű hangot hallottak többek között a Széna térről, a Mikes Kelemen utcából és a Királykút lakónegyedből is jelezték. Egy, az utóbbi városrészben élő pedig kék villanásról és füstről is beszámolt. Áramkimaradást már a város több pontján, sőt szomszédos településeken is tapasztaltak a közösségi oldalon olvasható beszámolók szerint. Néhányan megpróbálták megfejteni, mi történhetett kedd éjszaka és a hozzászólók között sokan a humor eszközeihez nyúltak. Talán mégsem meglepő, hogy az eset magyarázata nem az, hogy valaki átlépte a hangsebességet, vagy éppen, hogy valakinek leesett a tantusz. Hogy hiteles magyarázatot kapjunk az esettel kapcsolatban, felkerestük az EON áramszolgáltatót. Válaszukban közölték, hogy egy, a Királykút lakónegyednél található 35kV-os kábel meghibásodása okozta a fény- és hanghatással járó jelenséget, valamint a feszültségingadozást. A szolgáltató keresi, mi okozhatta a hibát, azonban tájékoztatásukból az is kiderült, hogy az áramellátás a környéken jelenleg is zavartalanul működik minden ügyfélnél.

