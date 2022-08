Alapon mindig is nagy hangsúlyt fektettek a pozitív gondolkodásra. Ahogy egy hónappal ezelőtt például a falunapon is elhangzott: „Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt!" Ez a mentalitás mutatkozott meg legutóbbi projektjeikben is, amiről örömmel adtak hírt a helyi önkormányzat részéről.

Köszönet, összefogás, hit, remény és szeretet. E gondolatoknak Szalai János Milán polgármester adott hangot beszélgetésünkben. A faluvezető kiemelte, egy község jövője a gyermekekben van. Ezért is fontos mérföldkő a Magyar falu program forrásából megvalósuló csoportszobabővítés – a korábbi tornateremből alakították ki – melynek ünnepélyes átadója a tervek szerint szeptember közepén lesz, az óvodai szezon megkezdése után. Bízik benne, hogy a hagyományos rend szerint indulhat el a szezon és nem lesz szükséges online oktatásra sem az iskolában, sem az óvodai foglalkozások tekintetében.

Mint mondta, jelenleg az utolsó simításokat végzik a kivitelező munkatársai: a vizesblokk és néhány bútor kihelyezése van már csak hátra.

Fotós: Önkormányzat

– A temetők esetében kiemelten fontos, hogy a közlekedés megfelelő módon biztosítva legyen az emlékezők, hozzátartozók számára. A kijelölt útvonalakon időnként olyan nagy volt a sár, hogy nem lehetett száraz lábbal eljutni a sírokhoz, így a térkövezés mellett döntöttünk még év elején a képviselő-testülettel – tért rá a Szent Imre Temető útjának fejlesztésére a polgármester – Fontos kiemelni, hogy ez egy saját erőből végzett beruházás. A hetek óta tartó munkálatok most értek véget és azt gondolom az elvégzett munka önmagáért beszél.