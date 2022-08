KATA-pontot nyitott a Jobbik Székesfehérváron, s teszi ezt még 10 másik településen is az országban – jelentette be hétfőn délután Fejér megyeszékhelyén Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke, EP-képviselője, Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik elnökhelyettese, valamint Fazakas Attila, fehérvári jobbikos politikus. Sajtótájékoztató keretében hangzott el: országjárás során segítik tanácsadásukkal azokat, akik hamarosan ki kell, hogy lépjenek a KATA adózási formából. Majd pedig hangsúlyozták: továbbra is fenntartja a párt a javaslatokat, melyeket korábban már hangoztattak, nevezetesen, hogy adóév közben ne módosítson a kormányzat ilyen mértékű adómódosítást, illetve hogy egy szoftverfejesztéssel kiküszöbölhetők azok a visszaélések, amelyeket egyes KATA adóalanyok elvégeztek.