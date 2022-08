Például batikoltak, szappant készítettek, szőttek, festettek, rajzoltak, a levendulát is többféleképpen felhasználták, gyurmából medálokat készítettek. Az Erzsébet-tábor keretén belül „Mindenki élménytáborában” vehettek részt a diákok Krivács Erzsébet és Kondrik-Németh Kinga pedagógusok vezetésével, tartalmas, valódi élményt nyújtó programokon. Túráztak a Cuha-völgyben, valamint a nagyvázsonyi Pálos kolostor romjaihoz, strandoltak Székesfehérváron és Balatonfűzfőn, jártak bobpályán és kalandparkban is. A hét egy napján játékos sportnapon mozogtak az iskolában, és minden gyermek közreműködésével finom bográcsos ebédet főztek. Fonyódligeten táboroztak a diákok júliusban: a hét során a gyerekek különböző foglalkozásokon, versenyeken, játékokban vehettek részt. Hajókázhattak a Balatonon, kipróbálhatták a sárkányhajózást, a lézerharcot, vízi kalandparkot, kézműves-foglalkozáson fali képek készültek. Vicces fizikai kísérleteket, bogárbemutatót, színházi előadást is megtekintettek a hét során. Táncház, tábortűz, fürdőzés, különböző foglalkozások színesítették a gyerekek táborozását. A hetet egy tűzijáték zárta. Fister Zoltánné és Bodnár Gábor pedagógusok vezetésével kerékpártúrán vehettek részt a diákok a Bükkben. A bátrabbak felmásztak a bánkúti kilátóba is. Majd az aggteleki cseppkőbarlangot is megtekintették.