Nem lesz lakossági hulladékszállítás 2022. augusztus 20-án, szombaton - tájékoztatott a Depónia Nonprofit Kft. Az ünnep miatt ugyancsak zárva tartanak az ügyfélszolgálatok, illetve a Palotai úti, a csákvári, valamint a pilisvörösvári hulladékudvarok is. Szintén nem nyit ki 2022. augusztus 20-án, szombaton a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy Hulladékkezelő Központ, továbbá ezen a napon szünetel a veszélyes és fémhulladék (pl. elektronika, TV, monitor, hűtőberendezés, festék és akkumulátor) átvétele is.