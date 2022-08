Egy ilyen a Géza utca és a Királysor kereszteződésében található, ahol az új forgalmi rend által jelentősen nőtt a közlekedésbiztonság – írja a városi portál. Fékezés nélkül ugyanis nem érdemes áthajtani a kereszteződésen – ami immár körforgalomként funkcionál.

Nemrég pedig a Horog és a Selyem utca kereszteződésében (a városi piac mellett) készült el a minikörforgalom felfestése, amely a jobb láthatóságot hivatott elősegíteni. Emellett az összesen bruttó 37 millió forintos fejlesztés részeként a körforgalomban három oldalról gyalogos-átkelőhelyeket is építettek járdakapcsolatokkal, és közvilágítás is létesült.

Ez utóbbi projekt kiemelt célja volt a gyalogosközlekedés biztonságának növelése, a forgalom lassítása és a Selyem utca, illetve a garázstelep irányából a forgalomba történő bekapcsolódás megkönnyítése – hangsúlyozzák a cikkben.

Forrás: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

A helyszínre magunk is kilátogattunk; pár perc ott időzést követően egyelőre vegyes tapasztalatokról számolhatunk be. Szerda délután 3 óra környékén a forgalom folyamatos volt. Akadt, aki annyira lefékezett, hogy csaknem megállt az autójával a körforgalomba hajtás előtt, míg más – s ez a másik véglet – továbbra is kereszteződésként értelmezte a helyszínt, azaz nagy elánnal áthajtott a felfestés fölött úti célja felé. Az emberek többsége azonban (szerencsére) a "hagyományos" körforgalmakhoz hasonlóan, rendes ívekben kerülve igyekezett eljutni a megfelelő irányba. Egyszer-egyszer kiegyenesítették ugyan az íveket, de legalább nem szelték át teljesen a felfestést. Hiszen tábla is mutatja: ez körforgalom!