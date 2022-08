A képviselő arról beszélt, hogy mivel az év hátralévő része várhatóan olyan nehézségeket tartogat, amelyek egyaránt érintik a fehérvári embereket és intézményeket, beleértve az önkormányzatot is, ezért a szokásosnál is fontosabb, hogy a közgyűlés milyen döntéseket és határozatokat hoz, hogyan szavaz, illetve milyen ötletekkel, megoldási javaslatokkal áll elő egyes kérdésekben. Mint mondta, az egyik legnagyobb gondot az elszálló energiaárak és az ennek következtében nagymértékben megemelkedő költségek jelentik. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a város dolgozik azon, hogyan tudna maga is megtakarítani. Utalt Cser-Palkovics András tegnapi bejelentésére, mely szerint több, rezsitámogatással kapcsolatos programot is elindít a város a megyeszékhelyen.

Végül hangsúlyozta, a székesfehérvári Fidesz továbbra is mindenben támogatja a polgármester munkáját, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy jelen helyzetben a frakciók együttműködése a városi közgyűlésben és az egység a döntések során nagyon sokat jelent!