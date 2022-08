Voltak, akik arra számítottak, hogy újabb szenzációs bejelentésre kerülhet sor a Romkertben, amikor kiderült, idén Kásler Miklós mond beszédet a csonttár megnyitásánál. Mint ismert, a napokban jelentették be, hogy sikerült két királyi személy csontjait is azonosítani a tavaly Fehérvárról elszállított maradványok között. Nos, újabb hír nem látott ezzel kapcsolatban napvilágot.

Kásler Miklós a Romkertben arról beszélt, hogy az emberiség a kezdetektől fogva mindig megadta a végtisztességet halottainak, akiket különféle szertartások mellett kultúránként változó módon temetett el, majd a legnagyobbak alakjait és tetteit időről időre fel is elevenítették. A közös ősök tisztelete mindig is összekötötte az azonos néphez, nemzethez tartozókat. A folyamatban lévő kutatások kapcsán így fogalmazott: „Most adódott lehetőség arra, hogy a legkorszerűbb tudományos módszerekkel személy szerint is meghatározzuk nagy királyainkat, abból a célból, hogy méltó körülmények között, azon a helyen, ahol ők örök időkre nyugodni akartak, elhelyezzük őket. Lehetőségünk, hogy az önkormányzat, az állam, az egyház és a civilek összefogásával olyan Kárpát-medencei kegyhelyet teremtsünk, ahova eljöhetünk mi és unokáink is, hogy az államunkat megalakított királyaink előtt tisztelegjenek."

Ezt követően a Hiemer- házban bemutatták a fehérvári néprajzkutató – olvasóink által is jól ismert – Lukács László legújabb könyvét, amely Szent István király a néphagyományban címmel jelent meg. A kötetről Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár igazgatója beszélt, aki a téma kapcsán kiemelte: a mai világban, amikor az ünnepeink inkább fesztiválokká válnak, nagyon is időszerű feleleveníteni a tiszta hagyományokat. Lukács László az elmúlt 33 év munkáját, kutatásait és tanulmányait fogja össze némileg átdolgozott formában a kötetben, amelyben nem csak hazai, de Kárpát-medencei és egyéb külföldön megmaradt, Szent Istvánhoz köthető hagyományokról, tárgyi emlékekről, eseményekről mesél. A szerző, akinek életében Szent István alakja többször és több formában is előkerült, a kötetbemutatón magát Szent István emberének vallotta.

Ugyancsak szombat délelőtt mutatták be azt a Magyar Posta által júniusban kibocsátott, sorszámozott alkalmi bélyegblokkot, amely az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából készült. A blokk középső részén a székesfehérvári városháza dísztermének falát díszítő, Kontuly Béla által festett II. Endre – Az Aranybulla kihirdetése című szekkója látható. A kompozíciót II. Endre aranypecsétjének elő- és hátlapja, illetve az oklevél részlete egészíti ki.