Az iskola, a város és a megye életében is fontos lépés, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem képviselteti magát Székesfehérváron előkészítő balettstúdiójával, melynek egyik központja a Nagy-Kuthy Dance Stúdió lett. Az együttműködésről hétfőn számolt be Nagy-Kuthy Zoltán és Kuthy Mercédesz, a stúdió vezetői, valamint az egyetem részéről Szitt Melinda mesteroktató és Macher Szilárd rektorhelyettes.

- Nagy megtiszteltetés, feladat és óriási felelősség számunkra, hogy minket választott az egyetem – fogalmazott Nagy-Kuthy Zoltán, a magániskola egyik vezetője. – Célunk, hogy a gyerekekkel megszerettessük ezt a művészeti ágat. Nem volt feladatunk viszont, hogy szakmát adjunk a kezükbe. Viszont nagyon sokan jelentkeztek korábban is olyanok, akik szeretnék ezt a pályát választani maguknak, ezért óriási hiánypótlás az, hogy mostantól már erre is lesz itt lehetőség.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Már gyermekkorban fontos a táncművészeti képzés alapjainak elsajátítása, ezért is döntött úgy az egyetem, hogy kicsi gyermekkorban elkezdik a tehetségek gondozását. Erre a feladatra hozták létre az előkészítő balett stúdióikat Szegeden, majd Oroszlányban és Egerben, melyre 1-4. osztály között jelentkezhetnek a gyerekek. Ehhez az előkészítő iskolához csatlakozott most a fehérvári és martonvásári központú Nagy-Kuthy Dance Stúdió, melynek keretében az előkészítőre felvételt nyert fiatalokat az egyetem metodikáját alkalmazva képzik tovább. Mellette azonban továbbra is foglalkoznak azokkal a gyerekekkel, akik nem szakmájuknak választották a balettművészetet, hanem egyszerűen csak szeretnének balettozni – hangsúlyozta a fehérvári stúdió vezetője.

A Táncművészeti Egyetem mesterei érkeznek tehát mostantól a felvételikre, vizsgákra, órákra – nem kell emiatt Budapestre vinni a gyerekeket.

- Nagy öröm, hogy olyanokkal dolgozhatunk együtt, akikben megbízhatunk – fogalmazott Macher Szilárd, aki Magyarországon – a nagy-britanniai módszer alapján – meghonosította a kisgyermekkori egyetemi előkészítő iskolák rendszerét a balettművészet világában is. A tehetségek kiszűrése, a mozgáskultúra megalapozása, a mozgáskoordináció fejlesztése az egyetemi előkészítők fő feladata, s az, hogy az innen kikerülő fiatalok a Táncművészeti Egyetemre kerülve alkalmassá váljanak a balettművészet magasszintű művelésére.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Az előkészítő balettstúdiót Szitt Melinda mesteroktató vezeti, aki elmondta: a vidéki szülőknek elengedni a 10 éves gyermekeket Budapestre, mindig nagy dilemma volt. Ezért fontos, hogy az előkészítő iskola hidat teremt az egyetem és a vidéki stúdiók között.

A Magyar Táncművészeti Egyetem előkészítő balett felvételije Székesfehérváron szeptember 3-án, most szombaton 10 órakor lesz, melyre 1-4. osztályos korig várják a gyerekeket – fiúkat, lányokat egyaránt - a Nagy-Kuthy Dance Stúdióban.