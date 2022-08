Először tavasszal számoltunk be az akkor már hosszabb ideje gyűrűző vitáról. Az önkormányzat és az egyik helyi étterem tulajdonosának nézeteltérését a szomszédos telekre nyíló vészkijárat okozta.

Az étterem hátsó fala közvetlenül a telekhatáron fekszik, vészkijárata a szomszédos, önkormányzati tulajdonú telekre nyílik. Az étterem tulajdonosa korábban lapunknak elmondta, a vendéglátóhelyet jelenleg bérlő üzemelteti. Az önkormányzattól kérték, hogy az ételkiszállítások ideje alatt hadd használják a vészkijáratot és ezzel együtt a szomszédos területet, ami egyébként egy hatalmas udvar. A városvezetés nem vette jó néven, hogy az étterem ily módon parkolóként kívánják használni a szóban forgó területet, ezért a vendéglátóhely vészkijáratát – amin keresztül kiszállításkor hordták ki az ételeket – három raklapnyi térkővel tette használhatatlanná az önkormányzat.

Az étterem tulajdonosa, Major Imre állítja, a szomszéd telekre nyíló vészkijárat megléte szabályos, építése meglévő engedélyek mentén valósult meg. Az önkormányzat ennek ellenkezőjét vallja. A felek tavasszal nem tudtak megegyezni, ennek eredményeként az étterem üzemeltetője birtokvédelmi eljárást kezdeményezett az önkormányzattal szemben. Az eljárás a sárbogárdi jegyzőhöz került, aki arról határozott, az önkormányzatnak szabaddá kell tennie a vészkijáratot. A határozatnak ugyan eleget tett az önkormányzat, a térkövek továbbra is a vészkijárat körül maradtak, csupán az egyik raklap néhány méterrel távolabb került. Mint azt Mikula Lajos polgármestertől megtudtuk, a jegyzői határozatot az önkormányzat megtámadta, így legutóbb már arról számoltunk be, az ügy vélhetően a bíróságon érhet véget.

A felek rögzítették, hogy az étterem üzemeltetője a továbbiakban nem használja az udvart

Forrás: Önkormányzat

Nos, mindezek ellenére néhány hét alatt komoly előrelépés történt az ügyben: úgy tűnik, a feleknek sikerült megegyezniük. Arról, hogy a megállapodást és ilyen formán a békekötést ki kezdeményezte, ellentmondásos információink vannak: a polgármester szerint az étterem bérlője és üzemeltetője szeretett volna megállapodni, az étterem tulajdonosa szerint a polgármester „nyújtott békejobbot” az üzemeltetőnek.

A peren kívüli megegyezést a felek – jelen esetben a bérlő és az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester – ügyvédi okiratban rögzítették. Megállapodtak, az üzemeltető a továbbiakban semmilyen formában nem használja a szomszédos telek udvarát, valamint visszavonja a birtokvédelmi igényét is. S habár az üzemeltető az okiratban foglaltak szerint tudomásul vette, hogy a vészkijárat megvalósításának jogszerűsége nem igazolt, illetőleg annak megléte és kialakítása jogszabálysértő, az étterem tulajdonosa továbbra is állítja, az ajtó kialakítása meglévő engedélyek mentén történt, így az nem jogszerűtlen. Major Imre továbbá elmondta, a bérlőnek – értelemszerűen – nem volt közvetlen köze az építéshez, az engedélyeztetéshez, így mindazzal, amit a bérlő aláírt, ő tulajdonosként nem ért egyet, a leírtak állítása szerint nem fedik a valóságot.

A felek tehát végső soron közösen kérik a bírósági per megszüntetését. S ami szintén lényeges, a megállapodást követően a három raklapnyi térkő is eltűnt a vészkijárat elől. Azt talán túlzás lenne állítani, hogy a tulajdonos és az önkormányzat is elégedett, de úgy tűnik, egyelőre pont került az ügy végére. Abban ugyanis mindkét fél egyetért, hogy a békés együttélés közös érdekük.