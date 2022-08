Az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 50 éves fennállása alkalmából állított emléktábláján szerepel a jogelőd neve: Kun Bála Lakásfenntartó Szövetkezet. Felkerestük a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy van-e ráhatásuk az emléktáblák felirataira. Az Akadémia közterületek elnevezésére vonatkozó dokumentumában pedig több olyan törvénybe ütköző név is szerepel, amivel máig találkozhatunk a megyében.

A Magyar Tudományos Akadémia válaszából kiderül, hogy feladatukra vonatkozó törvény szerint az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére a kompetenciájába tartozó kérdésekben, főleg a tudomány, az oktatás, a társadalom, a környezet és a gazdaság területén nyilvánítja ki szakmai véleményét.

– Történelmi személyek használatát az MTA engedélyezi, jogszabályban meghatározott esetekben. A táblaállítás nem tartozik ebbe az esetkörbe, az MTA-nak nincs hatásköre véleményt állítani – kaptuk válaszba az Akadémiától. Mint megtudtuk, táblaállítás kapcsán nincs jogszabályba foglalt kötelezettség az Akadémiához fordulni.

A közterületek elnevezésére viszont van beleszólása a Magyar Tudományos Akadémiának. Az erre vonatkozó törvény szerint – ahogy arról egy korábbi cikkünkben is írtunk – közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést, szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. A törvény azt is magába foglalja, hogy amennyiben a közterületek elnevezésére vonatkozó kizárólagos döntési joggal rendelkező helyi önkormányzat részéről kétség merül fel abban a tekintetben, hogy a választott név megfelel-e az előírtaknak, be kell szereznie a Magyar Tudományos akadémia állásfoglalását.

A témában már számos állásfoglalást tett az MTA az elmúlt időben. Ennek listája az interneten is elérhető, és közel 300 olyan név és kifejezés szerepel rajta, amivel kapcsolatban véleményt formált az Akadémia. Ezek között vannak olyanok, amik gond nélkül használhatóak közterület elnevezésére, ugyanakkor olyanok is, amelyek a fentebb olvasható jogszabályba ütköznek. Utóbbiak közé tartozik többek között Alpári Gyula, Nógrádi Sándor, Nyírő József, Kilián György vagy Erdei Ferenc is, és természetesen Münnich Ferencről és Kun Béláról sem lehet elnevezni közterületet.

Kifejezések is szép számmal szerepelnek a listán, köztük olyanok is, amelyekkel a jogszabályi tiltás ellenére akár Fejér megyében is találkozhatunk. Többek között ilyen a kisdobos, az úttörő vagy éppen a tanács, hiszen ezek mind közvetlenül utalnak a kommunista diktatúrára.