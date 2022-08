Még a vasárnapi rendezvényt megelőzően beszélgettünk Pribil Sándorral, a Vérlovagok egyik alapító tagjával, és a szervezet mindennapi működését biztosító Magyar Mentőszolgálat Alapítvány elnökével. Mint mondta, szerették volna különleges módon megünnepelni a születésnapot, és a felhívásra előzetesen több, mint kétszázhúsz motoros jelezte részvételét. A menet vasárnap 10 órakor indult a civil szervezet fővárosi bázisáról, a célállomás pedig a rácalmási Almási Szalon volt.

Nem mindennapi látványt nyújtott az, hogy a Szentháromság tér tele volt a leparkolt motorokkal, sőt, ahhoz sem kell hozzáértőnek lenni, hogy ámulatba ejtsék az embert a gyönyörű kétkerekű járgányok.

A színpad előtt sorakoztak azok a megkülönböztetett jelzéssel ellátott motorok, amelyekkel a sürgősségi vérszállításban teljesítenek szolgálatot (nyilván nem az összes, hiszen ezen a napon is ügyeletben voltak). Pribil Sándor vázolta, az alapítvány által jelenleg 11 motorral és 3 autóval végzik az általuk felvállalt küldetést. Elszántan és rendületlenül teljesítik a feladatot a lehetőségeikhez mérten, de nagyon sokat jelentene számukra egy kormányzati vagy ágazati támogatás, amelynek tulajdonképpen már ők is részesei, hiszen az Országos Vérellátó Szolgálattal működnek együtt. Tavaly 1100 riasztást kaptak, amikor is sürgős életmentő vérkészítményre volt szükség, ezeket pedig összesen 121 ezer kilométert megtéve, a lehető leggyorsabban célba juttatták. Az elnök hangsúlyozta, a siker, az életmentés nem csak a szervezetüknek köszönhető, ők csak egy fogaskerék a gépezetben: kell az orvos, aki a gyógyítást végzi, kellenek a véradók, akik hozzájárulnak a hazai vérkészlet folyamatos pótlásához, és kellenek azok a szakemberek is, akik a vérkészítményeket feldolgozzák.

Egresi Péter

Fotós: Ihász Martin

A sürgősségi vérszállításban jelenleg 35 önkéntes teljesít szolgálatot a fővárosi és a debreceni térségben. Köztük van Egresi Péter is, aki lapunknak elmondta, a motorozás révén jó ismertséget ápol Pribil Sándorral és Sárvári Zsolttal is. Már az elején csatlakozott volna a Vérlovagokhoz, ám akkor munkája miatt nem adatott rá lehetősége. Viszont másfél éve oszlopos tagja a csapatnak (a tagok egymás között beosztva, egy-egy ügyeleti napot vállalnak minden héten). A nyáregyházi motorossal arról is beszéltünk, hogy nagyon sok olyan eset van, amely mély nyomot hagyott benne. Az egyik az volt, amikor a Szent Margit Kórházba kellett vinnie vérkészítményt: éppen elromlott a lift, ezért a lépcsőn kellett felmennie, de közben már szaladtak elé a műtőből, és szinte kikapták a kezéből a csomagot, s rohantak vele vissza, annyira sürgető volt a helyzet. - Én úgy vagyok vele, hogy nem akarom tudni, kinek vagy milyen esethez kell a vérkészítmény, csak az a fontos, hogy mielőbb sikerüljön célba juttatnom, oda, ahol szükség van rá- tette hozzá Péter.

A közúti közlekedés számos veszélyt rejt magában, kiváltképpen, ha a megkülönböztető jelzést használva gyorsan kell hajtani. Az egyik alapító Vérlovag, Sárvári Zsolt motoros vezetéstechnikai instruktor, aki bármikor szívesen szolgál hasznos tanácsokkal az érdeklődőknek, ahogy tette ezt a szülinapi rendezvényen is. Az elővigyázatosság azonban nem mindig elegendő. Bár az emberek különböző módon állnak a vallás kérdéséhez, a szükség órájában a döntő többség fohászkodik valakihez- ennek tükrében hívták el Stermeczki András evangélikus lelkészt az ünnepségre, aki Isten áldását kérte a Vérlovagokra és a motorosokra, hogy vigyázzon rájuk az úton; és vigyázzon azokra is, akiknek a vérkészítményt szállítják. Egyébként az Evangélikus Motorosok közössége is képviselte magát a vasárnapi rendezvényen: Móritz Péter Gödöllőről, míg Tucsek Gábor Törökbálintról érkezett, mindketten a helyi felekezet tagjai.

Auer Paul

Fotós: Ihász Martin

Beszélgettünk egy érdi motorossal is, Auer Paullal. Mint azt lapunknak elmondta, a kezdetek óta nyomon követi a Vérlovagok alakulását, hiszen több barátja is önkéntes szolgálatot teljesít: - Nagyszerű, hogy vannak ilyen segítők, egy ilyen tevékenységet, mint amit ők végeznek, csak támogatni lehet. Igaz, hogy költséges, de életeket lehet megmenteni.