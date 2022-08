A székesfehérvári és a dunaújvárosi tankerületek a múlt héten úgy nyilatkoztak, nincs szó arról, hogy digitális oktatással kezdődne a tanév és egyelőre arról sem, hogy a fűtési szezonban a diákoknak otthon kellene tanulniuk. Mint írták, a jogszabály értelmében tantermen kívüli, digitális munkarendet a köznevelésért felelős miniszter rendelhet el, ilyen döntés nem született. A Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi és a hazai fejleményeket. A pedagógushiánnyal kapcsolatban pedig azt mondták, egyelőre nincsenek konkrét számaik az áthelyezések, a pedagógusok nyári fluktuációja és a pályáztatás miatt, ám az biztos, hogy minden állami iskolában zökkenőmentesen indul az új tanév.

Konkrétumok nincsenek

A szinte minden intézményt érintő kérdésekben megkerestük a két nagy pedagógusszakszervezet megyei képviselőit is. Jámbor Ferencné, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) Fejér megyei elnöke előrebocsátotta, konkrétumokkal egyik témában sem tud szolgálni, tekintettel arra, hogy ők is csak homályos, vagy bizonytalan válaszokat kapnak a tankerületektől, de vezetőként van azért rálátása a helyzetre. Hozzátette, a PSZ országos vezetőségi ülését is csak a héten tartják. Hasonlóan nyilatkozott Horváth Éva, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) dunaújvárosi ügyvivője.

Túlórák és nyugdíjasok

Mindketten elmondták, a tanárhiány ellenére – jellemzően a nyelvszakos és a természettudományos szaktanárok, illetve a tanítók hiányoznak - ugyan mindenhol el tud indulni az oktatás a megyében, ám több helyen úgy oldják meg a hiányzó kollégák pótlását, hogy a meglévők túlórában tartanak órákat. Ugyanakkor az alsós osztályokban bizonyos tárgyakat – leginkább a matematikát - több tanár tanítja majd ugyanabban az osztályban. Ez szakmailag erősen megkérdőjelezhető. Miután a kormány módosította a vonatkozó jogszabályt, megoldás lehet még – és ez is sok helyen így lesz – a nyugdíjas pedagógusok alkalmazása, ami viszont szintén szakmai szempontból aggályos. Ha pontos számok nincsenek is, az látszik, hogy a nyáron meghirdetett állások jelentős részére egyáltalán nem akadt jelentkező. A kormány közszféra állásportálján jelenleg 590 tanári állást hirdetnek, ami Horváth Éva szerint azért nem irányadó, mert a tanári álláspályázatok többsége a napokban lejárt. Ez az oka annak, hogy ezek már nincsenek kint, nem pedig az, hogy időközben betöltötték őket. Megjegyezte, az óvodákban sem jobb a helyzet: már régen nem tudják a korábbi bevett - két szakképzett óvónő minden csoportban - rendszert működtetni. A két ember csoportonként most is megvan, de többnyire nem pedagógiai végzettségűekkel, illetve nyugdíjasokkal igyekeznek az üres helyeket feltölteni.

Nincs más lehetőség!

Folynak-e felmérések arra vonatkozóan, hogy gázhiány esetén milyen alternatív lehetőségek állnak az egyes intézmények rendelkezésére a fűtés megoldására? – tettük fel a kérdést. – Úgy tudom, a tankerületek foglalkoznak ezzel, ám ha reálisan nézzük, a nagyobb, városi iskolákban, pláne a Clasp rendszerű épületekben nincs is másmilyen rendszer kiépítve. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy kisebb vidéki iskolákban esetleg egyéb módon is meg tudják oldani a fűtést – válaszolta Jámborné. Horváth Éva hozzátette, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár éppen a napokban cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint legfeljebb 20 fokra fűtik a közoktatási intézményeket. – Nem csoda, hogy ilyen hírek terjengenek, hiszen az oktatásban annyi mindent hallani és a folyamatokat, illetve a kormányzati döntéseket elnézve, az emberek már nem mindig hiszik el, amit hallanak. A magam részéről azonban igen nehezen tudom elképzelni, hogy nem oldják meg az intézmények fűtését és emiatt digitális oktatást rendelnek el.

A digitálist nem támogatják

Az online oktatás a szakszervezetek szerint egyébként számos szakmai problémát is felvet. Jámborné kiemelt egyet: azok az évfolyamok – főként az alsósokról van szó – akik a Covid alatt otthon kényszerültek heteken át tanulni, jelentős lemaradással küzdenek. Nekik sokkal inkább szükségük lenne tanári jelenlét mellett pótolni a hiányosságokat, sokat gyakorolni. Mindezek okán a PSZ megyei elnöke szerint a szakszervezetek nem támogatják a digitális oktatást. Az online oktatás lehetősége azonban más miatt is aggasztó. A cégek jó része a koronavírusjárvány óta bizonyos pozíciókban továbbra folytatja az otthoni munkavégzés gyakorlatát, sok szülő hetente több nap is otthonról dolgozik. Egy ilyen helyzetben az online oktatás, vagyis, ha a gyerekek is otthon vannak, nehezíti a munka és a tanulás feladatainak koordinálását. Más szülőknek viszont a szabadság véges száma okozna nehézséget a digitális tanrend ismételt bevezetése esetén.

Végezetül, ami a megyei iskolák felszereltségét, infrastruktúráját illeti, Jámbor Ferencné szerint ezen a téren nincsenek alapvető problémák. Leegyszerűsítve: krétahiány nem fogja hátráltatni a jövő heti tanévkezdést.