– A padlás és a mennyezet között szigetelés volt. Gipszkarton gyapottal szigetelés, rajta OSB lap. Ott érhetett össze két vezeték. Talán egér vagy bármi más megrághatta a vezetékeket, de az is lehet, ahogy jártunk rajta, az rongálta meg a vezeték szigetelését. A kábel össze érhetett, ami izzani kezdett és egyszer csak lángra kapott – mesél a tragédiáról Balogh Tamás, a családfő.

A tető 10 perc alatt le is égett, esély nem volt az eloltására. A család otthona néhány napja lett a tűz martaléka, erről lapunk is beszámolt. A szülők elmondása szerint a szomszédok is igyekeztek segíteni, jött szinte mindenki, de hamar kiderült, nincs esély. A tűz néhány percen belül felemésztette az egész tetőt és már a ház égett, teljesen lakhatatlanná vált.

– A tűzoltók a riasztást követően pillanatokon belül kint voltak, több mint egy órán keresztül küzdöttek a lángokkal. A tűz átterjedt a házra is és 2 szoba teljesen kiégett – panaszolja cseh Krisztina, az édesanya.

Szerencsére a bent játszó gyerekek felfigyeltek a különös, ropogó hangra. Először nem tűzként azonosították, de hamar kiderült számukra a baj. Azonnal a szülőkért siettek.

Amíg még volt esély mentették a ruhát, a játékot. A később megérkező sárbogárdi tűzoltók is mindent megtettek, hogy a lehető legtöbb szükséges holmit kihozzák az égő házból.

Az önkormányzat biztosított a családnak átmenetileg otthon, de nem lehet tudni meddig maradhatnak.

– Segítjük a családot, eddig is segítettük és ameddig szükséges segíteni fogjuk őket – mondta a település vezetője, Kovácsné Kardos Valéria.

Lakhatatlanná vált a 7 gyermekes család otthona

Forrás: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap



A családfő állítása szerint ajánlottak nekik egy otthont, ahova beköltözhetne az egész család, de több mint 200 kilométerre van Székesfehérvártól, ahol az apa targoncásként dolgozik. Onnan képtelenség lenne megoldani a bejárást a munkahelyére. Ráadásul egy olyan környék, ahol alig van munkalehetőség. Elmondásuk szerint az iskola, ahova gyerekeknek járniuk kellene, 3 km távolságra van. Ezt semmiképpen sem szeretnék vállalni. Egyelőre nem tudják hogyan tovább. Szeretnének albérletet találni hosszútávra, de tisztában vannak vele, hogy hét gyerekkel ez szinte lehetetlen küldetés. Az édesapa a munkahelyén nem olyan régen kezdett el dolgozni, még a próbaidejét tölti. Azt mondja, nagyon megértően fogadták a történteket, amit most az is nehezít, hogy egyik gyermeküknél koronavírus fertőzést állapítottak meg, így az egész család karanténba kényszerült, a családfő kénytelen a munkájától távol maradni, ezért természetes, hogy aggódik a próbaidő alatt nehogy elveszítse a család bevételét.

A családsegítő szolgálat foglalkozik a családdal. Annyiban tudnának segíteni – hogy ha már lenne lakhatás – mert Időközben érkeznek a felajánlások, például bútorok. Addig semmit sem tudnak mozgósítani, amíg nincs hova vinni.

Jelenleg nagyon sokan élelmiszeradománnyal segítenek, ez az, ami kézzelfoghatóan a legjobban tud segíteni a hét gyermeknél – a tartós élelmiszer.

A helyi lakosok is azonnal reagáltak a közösségi oldalon kért segítség kérésre. A környező falvakból is érkezik a segítség.

Megvásárolható ingatlan vagy egy hosszú távú albérlet az, ami nekik ebben a helyzetben segíthetne. Természetesen a segítő szolgálat is próbál segíteni, de azt is tudják, hogy alig vannak albérletek és nem nagyon van olyan főbérlő, aki egy 7 gyermekes családnak adná ki az ingatlanát.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelem a hantosi család tragédiája kapcsán külön felhívta a figyelmünket:

“Fejér megyében idén már csaknem kétszáz lakásban keletkezett tűz. A legtöbb eset nyílt láng használatára, valamilyen elektromos vagy fűtési hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza. A lángok leggyakrabban kéményben vagy konyhában csapnak fel, de nem ritka, hogy hálószobában, tárolóban, illetve nappaliban keletkezik tűz. A lakástüzek megelőzése érdekében éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével, emellett évente egyszer ellenőriztessük a fűtőeszközeinket is. Ha régi építésű házban élünk, rendszeres időközönként érdemes felülvizsgáltatni az elektromos hálózatot. Tanácsos füstérzékelőt is elhelyezni. Olyan lakásban, házban, ahol füstérzékelő működött, senki nem sérült meg, és mivel hamar észlelték a tüzet, jelentős károk sem keletkeztek.”