Annak idején 24-en ballagtak el, és vettek búcsút a Mezőszentgyörgyi Általános Iskolától és szeretett tanáraiktól, de a búcsú nem tartott örökké. Minden évben összejönnek beszélgetni, hozzák a régi fényképeket, nézegetésük közben újra élik a gyerekkori emlékeket.

1962-ben 24 kisdiák végzett a Mezőszentgyörgyi Általános Iskolában.

Forrás: Borsos György

Most is így történt, bár a 60 év megritkította a csapatot, már csak 10-en vannak az egykori osztályból. Minden találkozó előtt megemlékeznek az időközben elhunyt társaikról. A többórás nosztalgiázást egy jóízű ebéddel kezdték. A kerek évfordulóra dukált volna a pezsgő is – sajnos elmaradt a “szállítmány” – így az évfordulós csoportkép a poharak nélkül kellett elkészíteni. Jövőre ugyanitt, immár 61-szerre. Ezt már meg is beszélték a mezőszentgyörgyi “kisdiákok”.