Nagyboldogasszony napi kegyeleti szertartásra hívta a szervezeteket és a civileket a Fejér Szövetség. Az eseményen részt vettek az Alba Regia Civitas, a Fejér Testvériség, a Csák Had, a Fejér MAG egyesület, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Rákóczi Szövetség, a Szent György Lovagrend, a Trianon Társaság, a Válasz Független Civilek és a Vitéz Rend képviselői is.

Szent István szarkofágja mellett több ima és ének is elhangzott. Boór Ferenc a Fejér Szövetség elnöke beszédében felelevenítette Szent István temetését, valamint az uralkodó országosan és Székesfehérváron is érezhető jelentőségét. Az esemény végén a jelenlévők fejet hajtva tették tiszteletüket a szarkofág előtt és elhelyezték az emlékezés virágait is.