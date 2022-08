A mai világban úgy látszik, már semmi sem szent... az élet minden elképzelést felülír. Az adott szó is már sajnos kiveszett egyes emberek szótárából, és úgy tesznek, mintha mi sem történt volna. Az ember olykor persze hibázik, még akkor is, ha a világ legjószándékúbb lénye. De ilyenkor az a legfontosabb, hogy nézzünk szembe a hibánkkal és kárpótoljuk azt, akit megkárosítottunk. Komolyan, nem is értem... Hívom, de csak cseng és cseng, miközben eszembe jut, hogy ugyanez történik napok óta, és valamilyen furcsa okból még az sms-em sem ért oda napok óta, a jóvátételemről nem is beszélve. Persze lehet ez puszta véletlen is és megbolondult az okostelefonom, a netbankom, vagy csak nemes egyszerűséggel régimódi vagyok, de számomra még van értéke az olyan szavaknak, mint becsületesség, gerinccesség és tisztelet.