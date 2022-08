A napokban gyönyörű, igazán ízes paradicsomokkal állított haza a férjem. Egy ismerősétől kapta, aki az általa üzemeltetett kisebb futball létesítményben termesztette a növényeket. Mindössze pár lépésre a pályától. Azt mondja - igaz vagy sem, nem tudom, mert nem lelem nyomát -, felvetették, hogy konyhakertet kellene művelni a hazai futballpályák mellett. Mindjárt el is képzeltem Sóstón a stadion hátsó gyakorlópályái mellett viruló paprikákat, paradicsomokat és más zöldségeket, amiket akár a gyepet öntöző rendszerrel is – két legyet egy csapásra - lehetne locsolni. Vidéki pályákon biztosan nem okozna nagy problémát egy ilyen szövetségi előírás, a helyi gondnok gondozhatná a kiskertet is. Ha sikeres lenne egy ilyen program, egy csapásra megvalósulhatna a hazai futball-paradicsom!