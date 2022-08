A köznevelésben résztvevő valamennyi diák számára az általános iskola elő osztályától a 12. évfolyamig, a kormány továbbra is ingyenesen juttatja el a tankönyveket, illetve idén is térítésmentes vagy kedvezményes a gyermekétkeztetés a rászoruló gyermekek számára az iskolákban. A kedvezmények mértéke és feltételei az elmúlt tanévhez képest nem változtak. A Klebelsberg Központ a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében pedig az elmúlt három évhez hasonlóan az új tanévben is ingyenes tanszercsomagot biztosít a rászoruló családok számára.