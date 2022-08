Varga Veronika hagyományos, kézzel írt levélben kereste meg szerkesztőségünket panaszával, amelyben leírta, hogy 12 éves autista fia után két évente automatikusan megküldi nekik a Magyar Államkincstár azt a hatósági igazolványt, amely utazási kedvezményt biztosít(ana) a fia és az ő számára. Ám egyre többször fordul elő, hogy a buszsofőr nem ismeri – az édesanya azt is el tudja képzelni, hogy csak nem akarja ismerni – ezt a plasztikkártyát, ezért többször is kellett már jegyet vásárolnia. Ez pedig nem kevés kiadás. Legutóbb egy kirándulás során a HÉV-en esett ez meg velük. Veronika azt is mondja, egyre több hasonló cipőben járó ismerőse panaszkodik arra, hogy nem fogadják el a kártyát, így nem tudják igénybe venni az utazási kedvezményt.

Csak utazási kedvezményre jogosít

- A hatósági igazolvány, vagy a köztudatban elterjedt nevén plasztik kártya nem új keletű, 2010 júliusától létezik. A Magyar Államkincstár feladata az igazolvány kiállítása, a birtokában érvényesíthető jogosultság biztosítása pedig azon szolgáltatók feladata, amelyeknél a vonatkozó kormányrendelet szerint a kedvezmény igénybe vehető. Ily módon álláspontunk szerint a gépjármű vezetőket foglalkoztató szolgáltatótól lehetne elvárni az alkalmazottak ilyen irányú tájékoztatását – válaszolta írásban feltett kérdésünkre a MÁK, akitől azt is megtudtuk, hogy a hatósági igazolvány kizárólag utazási kedvezmény igénybevételére jogosít.

Azt, hogy ki és milyen mértékű kedvezményt vehet igénybe, szintén a vonatkozó kormányrendelet határozza meg. Ezt a MÁK honlapján egyébként bárki megnézheti. Ebből az is kitűnik, hogy a kedvezmény nem csak jegyre, de bérletre is vonatkozik, ha valaki ennek a plasztik kártyának a birtokában vasúti személyszállítást, HÉV-et, helyi-, illetve helyközi autóbusz-közlekedést, valamint komp- vagy révközlekedést vesz igénybe.

A sofőröknek is tudniuk kell!

Természetesen megkerestük a Volánbuszt is, akiknek feltettük a kérdést: vajon miért nincsenek tisztában a sofőrök a hatósági igazolvány által biztosított kedvezményekkel? A társaság kommunikációs igazgatósága válaszában kiemelte, pontos információk hiányában (dátum, indulási időpont a megállóhelyről, utazási viszonylat, esetleg vonal és járatszám) nem tudják kivizsgálni olvasónk panaszát. Általában véve azonban igaz, hogy a szabályok mindenkire nézve kötelezőek, ezért megkeresésünk alapján ismét felhívják a kollégáik figyelmét az utazási kedvezmény elfogadására. Egyúttal kiemeltek néhány, a hatósági igazolvánnyal kapcsolatos fontos tudnivalót is.

Még néhány tudnivaló

Azon túl, hogy az autóbuszokon a helyi közlekedést ingyen lehet igénybe venni ezzel az igazolvánnyal, hangsúlyozták, hogy ha bérlettel utaznak az érintettek, úgy ennek használatához a Volánbusz által kiállított, a pénztárakban megvásárolható bérletigazolvány is szükséges. A bérletszelvényen a kedvezményre jogosító igazolvány vagy igazolás, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmány számát is fel kell tüntetni. A távolsági buszokon pedig a hatósági igazolvánnyal utazóknak is meg kell venniük a távolsági kiegészítő jegyet.

A fogyatékkal élő személy igazolványa alapján egy fő kísérő 90 százalékos jegykedvezményre jogosult a helyközi közlekedésben (szükség esetén a távolsági kiegészítő jegy egyidejű megfizetésével) és ingyenes utazásra a helyi közlekedésben. A kísérőnek nem kell semmilyen igazolványt bemutatnia ezen alkalommal, ugyanakkor a kedvezmény csak a fogyatékkal élő személlyel történő együtt utazás idejére szól.