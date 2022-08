Épp a népi hangszerek világába kalauzolta a kicsiket kedden reggel Varró János népzenész, amikor bekukkantottunk a Gárdonyi Géza Művelődési Ház mesetáborának harmadik turnusába. Játékos foglalkozások, bemutatók segítségével tudhatták meg a gyerekek, mi a különbség az ütős, a húros vagy éppen a fúvós hangszerek között.

- Olyan kézműves foglalkozásokat is tartunk, amelyekkel a hétköznapokban nem biztos, hogy találkoznak a gyerekek. Ilyen a bőrözés, gyöngyfűzés, nemezelés – sorolta Szilvási-Grund Helga, a tábor vezetője. A tábor jellemzően általános iskolásoknak szól, s most éppen legalább húsz gyermek számára nyújt tartalmas kikapcsolódást. – Azt gondolom, nagy segítség ez a tábor a szülőknek, hiszen nagyon hosszú a nyári szünet és a szabadidő „lefedése” nem kis feladat. Főképp maroshegyi gyerekek vannak a foglalkozásainkon, de Székesfehérvár egyéb területeiről és vidékről is hoznak hozzánk kicsiket.

Az idei nyár utolsó „Gárdonyi Gézás” tábora augusztus közepén kezdődik, akkor kézműves foglalkozások lesznek túlsúlyban.