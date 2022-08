Új mérföldkő a Székesfehérvári Balett Színház életében az, hogy valódi, számukra kialakított épületbe költözhettek a városban: csütörtökön hivatalosan is birtokba vehették a VOKE (Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület – Vörösmarty Mihály Megyei Művelődési Ház) épületét a Kaszap István utcában. Ahogy azt korábban is megírtuk, sokféle foglalkozásnak otthont adott korábban már ez az épület – így például táncoktatás is folyt benne.

A tánc tehát tovább folytatódik az eredeti tervek alapján felújított épületben – melyet a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola újított fel – nettó 210 millió forintos EMMI támogatásból, valamint plusz több mint 70 millió forintos önerőből. Az épületet a fehérvári önkormányzat bérli a társulat számára.

– Nagyon örülök, hogy a Balett Színház valós otthonra lelt. Hálás vagyok a Népfőiskolának a város kulturális élete, az intézmény és a fenntartó nevében is, hogy megszületett ez az ötlet L. Simon László részéről, akinek köszönhetően megújulhatott az épület és azt a kultúra szolgálatába állította – hangsúlyozta az ünnepi eseményen Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, hozzátéve: a Népfőiskola jelentős anyagi áldozata és a minisztériumi támogatás kellett a felújításhoz, s mindemellett a város 6 évre előre kifizette a mintegy 35 millió forintos bérleti díjat. – Ezzel a város is jól járt, hiszen korrekt díjat jelent – tette hozzá a Cser-Palkovics András, aki továbbá kiemelte és megköszönte a Videoton Holding Zrt. – azon belül is Sinkó Ottó vezérigazgató - támogatását, aki az elmúlt 4 évben lehetővé tette a Székesfehérvári Balett Színház számára, hogy a VOK-ban próbálhasson.