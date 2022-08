Mint kiderült tehát, korábbi kutatások sem álltak rendelkezésre erről a területről – Siklósi Gyula is csak a Királykútnál talált néhány korabeli falszakaszt. – Néhány kőfaragvány származott erről a területről, de konkrétan épített örökségi elem erről a külvárosról nem maradt fenn – ezidáig! – fejezte ki örömét a régész. Az első adatokból arra következtetnek tehát, hogy egy késő középkori lakóház, illetve egy késő középkori vagy kora újkori ház maradványa található a föld mélyén az iskola udvarán. – Masszív tört kőfalról van szó, melynek feltárása során lementünk egészen az alapozásig: 2 méter 28 centiméteren volt az alapozás alja. Elképzelhető tehát, hogy alápincézett házról van szó. Emellett megtaláltuk egy nyílás – ajtó vagy ablak – részletét is, 60 centiméter szélesen. Emellett járószint is előkerült.

Ezt a területet a közművek és a 20. század kevésbé bolygatta meg, ezért is maradhatott meg viszonylag jó állapotban a két épület. Előkerültek pénzérmék is, mégpedig a késő középkorból, továbbá a mindennapi élet tárgyai - cserépmaradványok, fémlelet is.

– A cserépelemek sokszor sokkal több információt nyújtanak számunkra, mint az érmék, hiszen hamarabb elhasználódnak – tehát tényleg egy adott korszakot képviselnek. Előkerült egy másik épület is, annak viszont csak egyetlenegy, déli zárófalát találtuk meg. A többi részét a 20. század „elvitte” – mutatott rá Reich Szabina.

Pokrovenszki Krisztián igazgató kiemelte a Városgondokságot, s megköszönte azt, hogy jelezték számukra a különleges leleteket. A későbbiekben tervezik folytatást és szeretnék majd az udvar többi területét is talajradaros vizsgálat alá vonni. Ennek köszönhetően a remények szerint kirajzolódnak majd az épületek további részletei. Az iskola és a múzeum között pedig már zajlik az egyeztetés az interaktív történelemórák lehetőségéről is.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is kifejezte örömét a friss régészeti leletek és az értékmentés kapcsán, s hangsúlyozta: támogatja a folytatást.

A most feltárt falszakaszokat – az Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve – a közeljövőben visszatemetik. A régész úgy fogalmazott: ha a konzerválás másképp nem megoldott, akkor a hasonló leleteknek a legjobb dolga a föld alatt van. – A faltető és a fal környezete homokágyat kap, melyre geotextília és egy újabb homokágy kerül. Ezt követően történhet meg maga a ráfalazás - tehát a beton blokkok ráhelyezése -, mert ezáltal nem károsítják az alatta lévő falat. S mivel a beton sem tud belekötni a falba, ezért ha később bármilyen munkálatra kerül sor, a beton megvédi a középkori falréteget.