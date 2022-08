Augusztus 26-án, péntek délután egy újabb nagyszerű mérföldkőnek lehettünk tanúi a település életében. Két csoportban 28 kisgyermek ellátására nyílik hamarosan lehetőség. Az ünnepélyes keretek között megrendezett átadáson köszöntőt mondott Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere és Varga Gábor országgyűlési képviselő, valamint az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője, Simon László főispán és a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője, Kovács Péter. A hivatalos perceket színesítette a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda Pillangó csoportjának műsora, Virág Bianka verse és Tarr Petra énekes és hangszeres produkciója. Az új intézményért áldást mondott Nagy Richárd András református lelkész. Az épületet megszentelte Kristofory Valter katolikus plébános. Az ünnepséget követően a jelenlévő vendégek és érdeklődők megtekintették Mezőfalva legújabb büszkeségét, a 310,29 millió forintos állami és Uniós támogatásból elkészült kisgyermekgondozó intézményt.

Elsőként Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

- Mezőfalva Nagyközség önálló bölcsődével nem rendelkezett, a településen egy magánbölcsőde működött.

Az átadón beszédet mondott Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője. Kiemelte, ez a bölcsőde Mezőfalvának, Fejér megyének és Magyarországnak is épült. Jó látni a sok gyereket, a családokat az ünnepségen, hiszen Magyarország Kormányának egyik legfontosabb törekvése a családok életkörülményeinek fejlesztése, biztosítása.

A beruházás átadásakor pohárköszöntő sem maradhat el, melyet ezúttal Simon László, Fejér megyei főispán mondott el, melyben méltatta a gyermekekért, a családokért megtett erőfeszítéseket mind a kormány, mind a helyi önkormányzatok részéről. Ígérte, hogy az eddig elvégzett fejlesztéseket tovább folytatják és dolgoznak azon, hogy ez a beruházás is minél hamarabb használatba vehető legyen a családok és sokak örömére.

Minden csoportszoba tele eszközökkel, játékokkal

Fotós: Horváth László

A bölcsődebejárás közben az egyik teremben találkoztunk a már hivatalosan megválasztott intézményi szakmai vezetővel. Varga Anna Évától érdeklődtünk életútról, az új munkahely nyújtotta kihívásokról.

– Az első benyomás nagyon pozitív, hiszen gyönyörű, modern az épület és azok a fejlesztő játékok, amivel a szakértő asszony útmutatásai alapján lettek berendezve, a csoportszobák képesek lesznek a huszonnyolc kisgyermek ellátására, magas szintű nevelésére. Fantasztikus a lehetőség azért is, mert harminckilenc éve vagyok a pályán, melyben voltam kisgyermeknevelő, bölcsődevezető, intézmény vezető, de új intézményt most indítok először. Tehát sokéves szakmai múlttal is kihívás számomra ez a feladat, valamint egy nagyon szép levezetése lesz a következő öt évnek, amikor is nyugdíjba vonulhatok.

A Mezőfalvi Manókuckó Bölcsőde megépülése nem csak a kisgyerekellátás helyi igényének kiszolgálását jelenti, hanem egyben új munkalehetőséget is teremt többek számára. Négy csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint két fő dajka gondoskodik majd az ellátás minőségéről, biztonságáról. A nyitva tartás pontos idejét az intézménybe beiratkozó szülők igényéhez igazítják majd.