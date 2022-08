Egyre többen bizonyítják a magyarság keleti eredetét. Milyen érzés ez önnek, aki ezt egész életében állította?

– Világrengető, szinte újjászületettnek érzem magam, hiszen megérkeztem egy olyan időbe, olyan gondolatok közé, amelyek mindig is bennem éltek. Nemcsak a hunokról, a szkítákról is így vélekedtem, és sokan tettük ezt, még a Magyarságkutató Intézet genetikai kutatásai előtt. A Kurultájra nagyon sokan elmennek olyanok is, akik nem feltétlenül ismerik a magyar történelmet, de érzik, hogy ott a helyük. Tíz éve Siófokon finnugor világkongresszust rendeztek, de csak azok jöttek el, akik hivatalosak voltak, egyetlen kívülállót sem érdekelt. Mert tőlünk távol áll, miközben a lovasíjásznépek műveltsége, amelynek a leszármazottai vagyunk, a lelkünk része.

Bennünk élnek azok az értékek, amelyek, ha el is vannak temetve a tudatunk mélyén, megjelennek egy jelkép vagy egy ünnep hatására, ismét érezzük, fellobban, előjön. Olyan ez, mint az eldugott aranyrög, ott rejtőzik a sivatag homokjában, de ha fúj a szél, felbukkan. Úgy nem lehet elpusztítani egy népet, ahogyan azt a kommunisták próbálták, hogy fizikailag ölöd meg az embereket, mert akik élve maradnak, azokban megmarad az ellenállás. Egy népet úgy lehet teljesen elpusztítani, hogy a lelkét pusztítják el, ha elvágják a gyökerétől, az őseitől. Ha a hunok és a magyarok európai történetét nézem, ami közel tizenhat évszázadot ölel fel, ennyi idő alatt nagyon sok kísérlet történt a fizikai megsemmisítésre, de a lelki megsemmisítésre is. Az ókori és középkori gyalázkodások ma is megjelennek. Az ellenünk irányuló kampányt eddig Trianonban járatták a csúcsára, de úgy tűnik, csúcsra járatják a jelenlegi kormánnyal szemben is.

Mi a baj velünk?

– Itt vagyunk Európa közepén, és alkalmazkodtunk, mégis időnként, legalábbis kommunikációs szinten felbukkan a jelszó, mint a pozsonyi csata idején, hogy „Irtsátok ki a magyarokat!” Brüsszelben mondanak ránk mindent: antidemokratikusak, fasiszták vagyunk, ahol nincs jogállam. Minden negatív jelzőt ránk aggatnak. A lovasműveltségű népeknek, a szkítáknak, a hunoknak, a türköknek, az avaroknak, a magyaroknak mindig volt belső tartásuk, egy értékrendszer, amely egészen más, mint a környezetünké akár Európában, akár a Közel- Keleten. Az ókori szerzők például azt írták a szkítákról, hogy az igazságosság népe, nem tudnak hazudni, mindig kimondják az igazat. Valahogyan mi erre a körmönfont, görögös, hazug diplomáciára nem vagyunk hajlamosak. Orbán Viktor dallasi beszéde után nagyon sok amerikai újságban azt írták, hogy ő egy olyan ember, aki ki meri mondani az igazságot, a puszta tényeket. A mai, 21. századi, globalizált, liberális világban ugyanis a tényeket nem szabad kimondani, legfeljebb csak körül lehet írni. Aztán lehetőleg az ellenkezőjét kell mondani az igazságnak.

Biztosan mindig kimondtuk az igazságot?

– Ha nem, akkor is közelebb álltunk hozzá, mint más. Talán a lovasműveltség, az állatokkal való foglalkozás késztetett erre bennünket, különböztetett meg a földművelő népektől. A mi másságunkban azt nem szeretik azok, akik körülvesznek bennünket, hogy bebizonyosodik az igazság. Bebizonyosodott, hogy hazugság volt minden, amit felhoztak ellenünk Trianonban. Most Brüsszelben, az Európai Unióban is hazugság minden, amivel minket vádolnak. Azt mondják, nincs sajtószabadság, nincs demokrácia, rasszizmus és diktatúra van: ez mind hazugság.

A Koppány-emlékműhöz a bazaltsziklát a Haláp hegyről hozatta

Forrás: Tihanyi Tamás / FMH

Svájctól a Távol-Keletig világszerte nagyon sok a barátja: ők hogyan látják ezt?

– A baráti körömet gondolkodó emberek alkotják, akik megpróbálják a valóságot látni még akkor is, ha franciák, hongkongi kínaiak, thaiföldiek vagy svájciak. Azt látják, hogy kétféle nyelvezet van a mai világban. A domináns, többségi nyelvezet a mellébeszélés, a hazugság, a propaganda nyelvezete, a politikai korrektség nyelvezete. De mi, magyarok most a fehérre azt mondjuk, hogy fehér, a feketére pedig azt, hogy fekete. Amikor legutóbb egy marokkói golfklubban jártam, megtudták, hogy magyar vagyok, és megkértek, mondjak pár szót. Legalább száz francia hallgatott meg, olyanok, akik ott élnek. Kiabálni kezdtek, hogy éljen Magyarország, éljen Orbán Viktor! Sokan vannak mellettünk olyan emberek, akik látják, hogy a modern világ politikailag korrekt nyelvezete a szakadékba visz, mert hazugságra épül.

Több háborúban járt, és harcolt is némelyikben. Miként látja, mi vár ránk?

– Sajnos léteznek erők, amelyek káoszt akarnak a világban, és ebben a törekvésben benne van egy jelenleginél nagyobb háború is. A közelünkben zajló ukrán–orosz konfliktus valójában amerikai–orosz konfliktus, és úgy látom, tovább akarják tolni ezt a helyzetet. Márpedig ez nekünk itt, Közép-Európában rosszat jelent. Azt hiszem, a következő nyolc-tíz évben tovább romlik a helyzet. Egyetlen jó politikai álláspont van, ezt képviseli Orbán Viktor és a magyar kormány, ez pedig az, hogy ebből a háborúból mindenképpen ki kell maradni! Minden normálisan gondolkodó német, francia és olasz is ezt mondaná, csak a nyugati sajtóban nem lehet ilyet kijelenteni, mert aki ezt teszi, annak a fejére ütnek, pedig ott állítólag sajtószabadság van. Orbán Dallasban azt is mondta, hogy fogjunk össze.

– És nagyon jó, hogy ezt mondta. Ha megnézzük a történelmünket, amit a szkítáktól és a hunoktól vezetek le máig, azt látjuk, mindig akkor voltunk nagyok, a szkíták akkor győzték le a perzsa császárt, a hunok a kínait, Atilla a Kelet- és Nyugatrómai Birodalmat, amikor összefogtunk. Ez a semmirekellő, gyerekes, hazug, agresszív magyar ellenzék mindent megtesz azért, hogy ilyen ne valósuljon meg, mert a mögöttük lévő külföldi érdekek ezt akarják. A szomszédunkban nincs szövetségesünk, távolabb van egy, az Törökország, de számíthatunk a türk rokonnépekre, távolabb a mongolokra és a Kínában élő ujgurokra is. Ezt a szövetséget kellene erősíteni, mert ők rokonnépnek tekintenek bennünket, és nem mellesleg hatalmas olaj- és gáztartalékaik vannak.

Az nem baj, hogy ők muzulmánok?

– Ettől nem kell tartani, a türk népeknél a nemzettudat erősebb, mint a vallási kötődés, az araboknál van ez fordítva. De bízhatunk a nyugati keresztény konzervatív erőkben is, mert azért nyugaton is vannak, akik normálisan gondolkodnak, és ők erősödnek. Ám számunkra még mindig keleten kel fel a Nap. Ellenfeleink dörzsöltek és alattomosak, tovább kell harcolnunk, és meg kell maradnunk az értékeink mellett.