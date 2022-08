A kastély főépületében általános iskolát alakítottak ki, ahol a jelenlegi iskola megépüléséig, 1974-ig folyt az oktatás. Az 1975-79 között végzett felújítások után a főépületbe költözhetett a nagyközség művelődési háza, és itt kapott helyet a közel 22 ezer kötettel rendelkező könyvtár is. A látogatók számára is nyitott kastély legutóbbi felújítása 2016-ban ért véget. A kastély fő- és melléképületei otthont adnak a helyi civil szervezetek és klubok összejöveteleinek, termeit néptánc és sportfoglalkozások, bemutatók, kézműves foglalkozások, tanfolyamok, előadások és kiállítások töltik meg élettel, tartalommal. Mindemellett a kastély díszterme és konferenciatermei nagyobb szabású képzések, esküvők megtartására, osztálytalálkozók és egyéb kis és közepes létszámú rendezvények, ceremóniák befogadására is alkalmas.

A lakosság száma a 19. század elejétől napjainkig 3500 és 6000 fő között mozog, a nagyközség lakóinak száma a 2019-es adatok szerint közel 4 ezer fő, a lakások száma pedig meghaladja az 1500-at.

A közösség tagjai mindig számíthatnak egymásra

Van, aki a főváros nyüzsgését hagyta maga mögött azért, hogy családjával együtt Perkátán alakítsa ki új otthonát. S hogy miért jó itt élni? Meséljenek erről a helybéliek!

– Nagyon jó itt élni, nagyon kedves emberek élnek Perkátán. Ide költözött édesanyám is, itt él a családom, minden ide köt. Épülő-szépülő falu, mindig van valami új, amit az ember felfedezhet, mindig találunk valamint, ami előreviszi az életünket. A szomszédaim jók, a családom kedves, a munkatársaimban barátokra leletem. Minden szállal kötődhetek Perkátához. – mondja Szarka Istvánné.

Szarka Istvánné

Fotós: Elekes Gergő / Feol.hu

Orgoványi Viktor családjával Budapestről költözött a Fejér megyei faluba, hogy itt neveljék fel gyermekeiket, s alakítsák ki a gyermekneveléshez szükséges megfelelő körülményeket.

Orgoványi Viktor

Fotós: Elekes Gergő / Feol.hu

– Először csak az óvodán keresztül ismertünk meg embereket, majd egyre több ismeretséget kötöttünk, és belecsöppentünk egy olyan közösségbe, amely egymást segíti, egymást építi. Úgy gondolom, ez a legfontosabb itt, Perkátán.

Kókainé Illés Adrienn 1,5 éves korában költözött édesanyjával Perkátára, s habár néhány évig tanulmányai és munkája miatt Dunaújvárosban élt, a családalapítás után visszatért szeretett falujába.

Kókainé Illés Adrienn

Fotós: Elekes Gergő / Feol.hu

– Nagyon szeretünk itt élni, a helyi közösség nagyszerű, az emberek számíthatnak egymásra, és a fiataloknak is egyre több programlehetőség van helyben is.