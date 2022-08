Ezt bizonyítja a bejáratánál olvasható márványtábla is: „Behán János vállalkozó anyagi és helyi lakók adakozásából és segítségével készült.” A gyönyörű templomkert udvarán a hűsítő fák árnyékában megpihenhet az arra járó, és megtekintheti többek között az I. világháborúban életüket vesztett magyar katonák hősi emlékművét is. És ha már ezen a településrészen járunk, feltétlenül kiránduljunk el a mindösszesen néhány kilométerre található Duna-partra, vagy a Baracs–kisapostagi reptérre. Ezt követően a falu központi részét képező, sűrűbben lakott Apátszállásra vezet utunk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy itt minden megtalálható, amire a családosoknak szüksége lehet.

Itt találhatjuk a 2018-ban épült új óvodát, a vele szemben a felújított iskolát, mellette pedig a faluházat, a polgármesteri hivatalt és az óvoda közelében lévő új bölcsődét is, ahol most szeptemberben kezdődik a gondozás. De ha mindez nem lenne elég, akkor a község egyik büszkeségébe, a háromharangos Magyarok Nagyasszonya-templomba, vagy a helyi sportegyesület központjába is betérhetünk.

A templomosi településrészen a Boldogságos Szűz Mária plébánia áll, ahol a lélek megpihen

Forrás: Nagy Zoltán Péter / FMH

Emblematikus helyszín

A baracsiak mindig is szerettek volna egy olyan közösségi teret, ahol együtt ünnepelhet a két településrész apraja-nagyja, így készült el néhány évvel ezelőtt a Vezér park, aminek központi eleme Rohonczi István szobrászművész keze munkáját dicséri, melyet a Nemzeti Kulturális Alap támogatott. Baracs nemzetségfő szobra (a település „névadója”) mellett számtalan, fából készült alkotás is található, amelyeket a Nyilas csillagkép szerint helyeztek el. Ezzel a település egy olyan találkozási ponttal is bővülhetett, ahol új ismeretségeket köthetnek az ünnepségek alkalmával. Így nem véletlen, hogy ezt a helyszínt választották az itt lakók a település legjellemzőbb épített örökségének.

Bármerre is járunk, ide mindig jó hazatérni

Aki szereti a békét, a nyugalmat és a szerető környezetet, annak Baracson a helye.

Boldizsár Gyula 5 évvel ezelőtt költözött véglegesen Baracsra, ami mindig is közel állt a szívéhez. Nem véletlen, hiszen rengeteg gyerekkori emlék, ismerősök, barátok, valamint a labdarúgás szeretete is ezer szállal a községhez köti.

– Az egész gyerekkoromat itt töltöttem, bár utána elköltöztem, de néhány évvel ezelőtt visszahúzott a szívem. A döntésemnek főként emocionális oka volt, a többi meg jött magától. A befogadó baráti társaságok, a falu fejlettsége mind-mind közrejátszanak abban, hogy Baracs egy élhető, szerethető falu legyen a fiataloknak és a családoknak egyaránt. Azt gondolom, méltán lehetünk büszkék a településünkre.

Boldizsár Gyula

Forrás: Nagy Zoltán Péter / FMH

Az itt élők kedves és megértő természetét emelte ki Kenyérné Lendvay Katalin is, mint a leginkább kedvelt dolgot a faluban: – Ez egy összetartó és nagyon befogadó közösség, ahol számíthat az ember másokra, ami valljuk be, ebben a rohanó világunkban kicsit már megkopott, de itt Baracson nem. Legyen szó egy-egy rendezvényről, vagy akár csak egy kis sütögetésről, a falu összefog. Vallásosként a kedvenc helyem a templomosi részen található Boldogságos Szűz Mária plébánia, ahol megpihen a lélek.

Kenyérné Lendvay Katalin

Forrás: Nagy Zoltán Péter / FMH

A fentieket megerősítette Fehérvári Mária is, aki egy kis kitérőtől eltekintve, születésétől fogva a településen él, sőt már a nagyszülei is ezt a települést választották otthonuknak.

– Ez egy kis ékszerdoboz! A mai világban, amikor minden fel van gyorsulva, a faluba érkezve megáll az idő! A madárcsicsergés, vagy éppen a kakas kukorékolása közel hozza a természetet az itt élőkhöz. Néhányszor megfordultam külföldön, és bár volt olyan hely, ahol szinte már otthon éreztem magam, de mégis egy picit kívülállónak. Aztán mikor visszatértem a szülőfalumba, ahogy a régi nóták is mondják, akkor tényleg hazaérkeztem.