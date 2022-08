Sokan olvashatták országos internetes portálokon, nyomtatott sajtóban és persze a mindenttudó közösségi oldalakon, hogy leszedi az utolsó terítéket is, és bezár a Bormúzeum étterem Móron. A szakújságok egy része azt is sugallta a cikkekkel, hogy a tulajdonos, vagyis a Molnár Pál vezette cég meggyengülése, illetve a rezsiemeléssel kapcsolatos világvége-hangulat szerepel a háttérben. Mivel ez a vendéglátó egység évtizedek óta fennáll, még ha több tulajdonosváltás is történt a hosszú idő alatt, így is fontos a helyiek és a turizmus számára, ezért megkerestük a Paulus Borház marketing vezetőjét.

Diós Mátétól megtudtuk, hogy az információknak csupán egy része igaz, vagyis valóban bezárja a boltíves mélységbe vezető ajtaját az étterem, de ennek semmi hatása nincs a cégre, ugyanis a Paulus Borház és vezetője, Molnár Pál továbbra is halad a magának előre kijelölt úton, és csak a jelenlegi üzemeltető szünteti be Móron a tevékenységét.

A távozó vállalkozó két éven át üzemeltette az éttermet és most visszaadta a kulcsokat a tulajdonosnak, aki természetesen új partnert keres, hogy a patinás név és a sokak által kedvelt étterem tovább működhessen.

Természetesen megkérdeztük Diós Mátét azzal kapcsolatban, hogy miben reménykedhetnek a helyiek, mikor kerülhet újra ropogós fehér abrosz, teli tányér és friss bor a hűvös boltív alatti asztalokra? A marketingvezető elmondta: – Nagyon szeretnénk, ha ez minél előbb megtörténne, de bárhogyan is alakul, bízunk abban, hogy ha máskor nem, hát karácsonykor már újra együtt ünnepelhetünk a régi és a jövőbeli vendégeinkkel.