– A Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány már több mint 2 évtizede támogatja a találkozókat, szinte minden évben támogatta a diákok találkozóját is. Amíg megtehette anyagilag, addig sítáborokat szerveztünk a települések diákjainak, ott találkoztak egymással a gyerekek, és ott barátságok születtek – mesél nekünk Varga Tünde, Nádasdladány polgármestere.

Minden településről 4 kisiskolás és egy kísérő mehetett, és a saját területére jellemző dolgokat, hagyományokat mutatták be egymásnak a gyerekek, nem csak Magyarországon belül de kívül is. A Nádtábort idén Csallóköznádasdon rendezték meg Szlovákiában, ahol összesen 21 gyermek és 6 vezető élvezhette a változatos programokat. A gyerekek a dunaszerdahelyi DAC stadion beleshettek a kulisszák mögé, de a Malkia Park látogatása is a programok között szerepelt, állat etetéssel és dínókkal. Neves gyógynövény szakértőkkel szörpöket, teákat készítettek. A Dunavit csapata a fecskék védelméről beszélt és közben készültek a fecskefészkek.

A testet is megmozgatták a táborban

Forrás: Bóna Zsuzsa, Csallóköznádasd polgármestere

A táborozók szappanokat készítettek ajándékként az anyukáknak, korongoztak az est fényeiben a tábortűz mellett. Az utolsó nap pedig buborékshow tette fel az egész hetes programra a pontot.

– Nagyszerű volt, ahogy az első perctől fogva a gyermekek megtalálták a másikban a barátot, a szeretni való embert. Rengeteg móka, nevetés, verseny és egyéb program gazdagította a Nádtábort. A vezetők és a szakács nénik, azért dolgoztak egész héten, hogy boldog, élményekkel teli napokkal töltődjenek a kis lurkók - tudtuk meg Bóna Zsuzsától, Csallóköznádasd polgármesterétől és a tábor fővédnőkétől.

A kisdiákok a dunaszerdahelyi DAC stadionban

Forrás: Bóna Zsuzsa, Csallóköznádasd polgármestere