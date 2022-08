Sötét felhők gyülekeztek az égen kedden délután, de a múzeum rendház épületének vakítóan fehér csarnokában csak pár vízcsepp jelezte a kezdésre várakozóknak, hogy odakint rosszra fordult az idő. A hatalmas modern épület magas falai között egyre többen gyülekeztek, olyannyira, hogy a Királyok és Szentek kiállítás termeiben nem fértek el, ezért Reich Szabina régész a kiállítótermekhez vezető folyosókon mondta el, mit érdemes megfigyelni az adott tárlókban. Bár a tárlatvezetés és beszélgetés címe az volt, hogy A királyi bazilika minden tekintetben, a szakember nem csak a valaha volt épületről beszélt, hanem a koronázási, illetve a temetkezési szokásokról, azok változásairól, és valamennyi kellékéről is. Magyarázatából kiderült a látogatók számára, hogy a Szent Korona, melynek másolata most itt látható Székesfehérváron, nem lehetett Szent István fején, ugyanis a kezdetben használt, abroncs szerű görög koronára csak lényegesen később illesztik a latin koronarészt, mely a fejtetőre fut, és csak azután került a kereszt a csúcsra, melynek ferdeségét a tároláshoz használt ládával magyarázzák.

Forrás: Fehér Gábor / FMH

Persze nem csak a korona került szóba, hanem a koronázási palást is, mely valaha miseruha volt, mely Gizella ajándéka volt és talán az egyetlen hiteles ábrázolás látható rajta az államalapító királyról. Reich Szabina beszélt a koronázási kardról is, melynek eredetije Prágában van, a hegyi kristályt magában foglaló jogarról és az Anjou-k idejében érkező Országalmáról is.

A tárlatvezetésen az érdeklődők nem nézhettek meg az idő rövidsége miatt mindent, csak azokat a műtárgyakat, melyek összefüggenek a koronázással. Ez így volt később is, amikor a Királyi Napok miatt csak nehezen tudta bemutatni Reich a látogatóknak a királyok nyughelyét a Nemzeti Emlékhely fölé emelt szerkezetek miatt.

A tartalmas délután folytatásában is kifejezetten a koronázás volt a középpontban, azonban akkor már Kulcsár Géza művészeti író, valamint Izinger Katalin művészettörténész halmozta el információkkal a tárlatvezetés résztvevőit, akik gyakran kérdéseket is tettek fel, amire szívesen felelt mind a három szakember.