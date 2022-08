Sajtótájékoztatót tartott Székesfehérvár polgármestere a rezsitámogatási rendszerről, annak részleteiről, és arról, hogy jelenleg kik is tartoznak a támogatotti körbe. Cser-Palkovics András elmondta: A támogatással kapcsolatos feltételrendszert igyekeztünk úgy kidolgozni, hogy kifejezetten azokat segítsük, akik a legnehezebb anyagi helyzetben vannak és a legkiszolgáltatottabbak az energiaár változásainak. Ezer támogatott esetében ez az összeg 100-200 millió forint felett is lehet, tehát a városi költségvetés számára rendkívül magas kiadást jelenthet majd a program. A támogatási rendszert előkészítettük és az önkormányzati rendelet tervezetének kíséretében be fogjuk nyújtani a jövő hét csütörtökön augusztus 18 án tartandó rendkívüli közgyűlésre.

Mint megtudtuk, az önkormányzat nem rendelkezik pontos adatokkal és információkkal a rászorulói kör számszerűségét tekintve, hiszen sem az áram-, sem a gázszolgáltatáshoz nincs köze, joga, hatásköre, de még a tűzifa esetében is csak a szociális faigénylésről vannak pontos adataik. A tisztánlátás érdekében a város lakosainak segítségét kéri majd az önkormányzat.

A székesfehérvári veszélyhelyzeti lakásfenntartást segítő településtámogatási program, amit a tervek szerint elindít az önkormányzat, három területre terjedt ki. A tűzifára, az áramra és a gázra. Heteken belül meg tudják, hogy kik azok, akik az átlagfogyasztás feletti mennyiségeket használnak el, hiszen nekik akkor már emelt díjat kell fizetni. A tűzifa árváltozásaival kapcsolatban elmondható, hogy mióta az áram és a gáz árváltozását bejelentették, a kereslet-kínálat törvényei okán jelentősen megugrott a tűzifa iránti kereslet, tehát ezzel párhuzamosan az ára is. Ezt tovább tetézi a fennálló tűzifahiány is, ezért került be a támogatása a programba

Cser-Palkovics a támogatotti körrel kapcsolatban azt mondta: -Az egyedül élő embereket, elsősorban nyugdíjasokat, az egyedül gyermeket nevelő szülőket, továbbá a legalább négygyermekes nagycsaládokat vettük be a támogatási programba. A pénzbeli támogatás miatt, a korábbi bejelentéssel ellentétben nem a szolgáltatóknak a fogjuk ezt a pénzt kifizetni, hanem a jogosult fogja megkapni a járandóságot. A támogatási feltételekhez tartozik, hogy a határt a 115 ezer forintos fejenkénti nettó jövedelemnél húztuk meg.

A polgármester beszámolójából kiderült, hogy ezen támogatások a megszabott határérték feletti fogyasztásra vonatkoznak. Aki ezeket túllépi, az villanyszámla esetén 5, gáz fizetésekor 15 ezer forint támogatással számolhat havonta. Aki tűzifát vásárol, annak évente egyszeri alkalommal jut egy 75 ezer forintos támogatás, ám utóbbihoz szükséges névre szóló számlával igazolni, a vásárlás tényét.

Tűzifa esetén ellenőrzések is várhatók, a visszaéléseket kizárandó. Ez azt jelenti, hogy

mielőtt a támogatást megítélné az önkormányzat, előtte egy személyes felderítés keretében ellenőrzik a fatüzelésű kazánt vagy kályha meglétét, hogy csak olyan kaphasson tűzifa vásárlási támogatást, aki valóban azzal tüzel.

A kilátásba helyezett támogatások egyszerre is igényelhetők, vagyis, ha valaki mind a gáz, mind pedig a villany tekintetében átlépi a határt, akkor mind a kettőre kaphat támogatást. Első körben a támogatás időtartama 6 hónap, ami azt jelenti, hogy szeptember elsejétől indulva február 28-ig van mód a kifizetésre. Az is elhangzott, hogy ha erre majd szükség lesz, akkor a 2023 évi költségvetés már tartalmazni fogja ennek a programnak a folytatását.

A támogatotti kört tehát már meghatározták, de azért folytatnak további kutatásokat is az ügyben. A polgármester elmondta: -A következő hetekben szeretnénk megnézni,, hogy a rászorultság indokolttá teszi-e azt a kört, ahol két nyugdíjas, tehát egy nyugdíjas házaspár él otthon, régi, elavult, korszerűtlen családi házban, hiszen nem biztos, hogy mondjuk két 90 éves nyugdíjastól elvárható lenne egyik pillanatról a másikra egy energia korszerűsítés. A másik kényes terület, ahol még problémát érzékelünk, a többgenerációs lakóingatlanokban élő családok helyzete, ahol egy fogyasztási helyen két vagy három család él együtt.

Mivel az élet hozhat olyan példákat, ahol segítségre van szükség, ezért a városvezető a lakosok segítségét kéri: -Jövő héten nyilvánossá válik egy telefonszám és egy email cím. Azt kérjük, hogy ezeket az egyedi élethelyzeteket küldjék el nekünk. Ha valaki úgy érzi, hogy nem tudja a megemelt rezsiszámláját kifizetni, mi megnézzük, hogy van-e valamilyen lehetőség arra, hogy az önkormányzat segítsen. A beérkező adatok alapján kiderülhet, hogy ez hány embert érinthet, mekkora költségvetési kiadást jelent, illetve, hogy milyen szabályokat kell ehhez alkotni, igazítani.

Az indulótőke már megvan, ugyanis az Ukrajnából érkező menekültekkel kapcsolatos adományszámlán megmaradt összeget nem költötték el, mivel az állam kifejezetten korrekt módon ad az önkormányzatoknak erre a célra finanszírozást. Cser ezzel kapcsolatban azt mondta: -Az előttünk álló áremelkedés legalább annyira összefügg a háborúval, illetve a szankciós politikával, mint a menekültek helyzete, ezért úgy gondoltuk, hogy aki arra erre a célra elutalta a támogatást, remélhetőleg arra is adja, hogy segítsük a magyar családokat. Minden általunk ismert céget és magánszemélyt megkerestünk közvetlenül és ők éppúgy, ahogy a korábban ismeretlen adakozókat jelezték, hogy támogatják az átcsoportosítást.

Ez az összeg jelenleg úgy 13 millió forint és ehhez jön az önkormányzat menekültkérdésre félretett 25 milliós tartaléka, így a tűzifa vásárlási támogatás már az első pillanattól kezdve finanszírozhatóvá válik.

A szociális tűzifa program jelenleg is fut. Ez az a fa, amit a városgondnokság munkája során begyűjt, majd a város kiosztja szociális alapon. Idén is több mint 50 fő kapott ilyen támogatást. Emellett a régóta működőtámogatási program mellett alakul egy új is, ez pedig azt a célt szolgálná, hogy javítsák a háztartások energiahatékonyságát. Piaci szereplőkkel egyeztetnek, hogy létre jöhessen az aktív LED csere program, ami sok ezer ember számára segíthet csökkenteni az energiafogyasztást, ugyanis ez a program nem szelektálna szociális alapon.