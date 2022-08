-A város tulajdonában álló erdők kivágása nem kerülhet szóba. Egy évtizede dolgozunk közösen azért, hogy az erre alkalmas területeket fásítsuk, erdőket telepítsünk és ezzel kialakítsuk Fehérvár tüdejét, ami ellensúlyozza a gazdaságunk által okozott környezetterhelést. A Fehérvár Tüdeje programhoz és természetvédelmi fejlesztésekhez a kormány is milliárdokkal járult hozzá. Fel sem merülhet tehát az alig néhány éve telepített, közpénzből finanszírozott fiatal erdősávok kivágása - nyugtatott meg mindenkit Cser-Palkovics András, majd hozzátette: - A természetvédelmi területeinken húzódó, jóval idősebb, felbecsülhetetlen értékű erdők (pl.: Sóstó és környéke) kivágása sem megengedhető.

- Egyeztettem a fatelepítéseket, erdőgazdálkodást végző Vadex Zrt. vezetőivel is. Jó hír, hogy a városunkban és környékén tervezett erdőtelepítések terv szerint folytatódnak, ahogy a városon belüli, városgondnokság által végzett őszi faültetések is megvalósulnak. Mint kiemelte, megvizsgálják, hogyan tudják fokozni a városi erdők védelmét annak érdekében, hogy a falopásokat megakadályozzák. - Várhatóan az erdőkben húzódó földutakat sorompóval fogjuk zárni és járőrözésekre is sor kerül - írta.

Az új szabályozás Fehérvár vonatkozásában tehát elsődlegesen a magántulajdonban lévő erdőterületek kapcsán jelenthet gondot, ez ugyanis fakivágásra ösztökélhetik az ingatlanok tulajdonosait, hiszen nagyon magas piaci áron tudják értékesíteni tulajdonukat. Jelenleg is vizsgáljuk, mekkora területet érinthet valójában ez a probléma - fogalmazott a város vezetője.

A posztban utal rá, hogy Székesfehérváron viszonylag alacsony azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol egyáltalán felmerülhet a fával való fűtés lehetősége.

De az önkormányzat részsegítséget fog nyújtani azoknak, akik tűzifával fűtenek.

- A múlt héten bejelentett rezsitámogatási program része a szociálisan rászoruló székesfehérváriak számára nyújtott hozzájárulás a tűzifa árához, melyhez egyszeri, nagyobb összegű anyagi támogatást adunk majd. A támogatás részleteit hamarosan nyilvánosságra hozzuk majd, emellett pedig több takarékossági, energetikai, lakosságot és közszférát segítő intézkedés is kidolgozás alatt áll - zárta a tájékoztatást Cser-Palkovics.