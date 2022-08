Gabrieli-Kiss József – Dodi – diplomáját énekkarvezetés szakon szerezte, a Honvéd férfikarnak több évig volt a tagja, de inkább zenetanári pályára állt. Nyolc évre feleségével kiköltöztek Izlandra zenét tanítani ami, az énekesi pályát nagyban befolyásolta. Családja kifejezetten zenész család, édesapja a polgárdi kórus első vezetője volt, ami ma a Polgárdi Clara Voce vegyeskar. Édesapja halála után vette át az énekkar vezetését.

– Az általános iskolában is osztálytársak voltunk, így már az általános iskolai énekkarban is együtt énekeltünk. Innen kerültünk be a nagy kórusba, amit a Jóska bácsi vezetett – mesél a kezdetekről a formáció egyik “vidám” tagja Zelenák Tibor.



Ekkor már benne volt a kórusban Dodi bátyja Zsolt, a negyedik tenor pedig Bacsa Ferenc, a Kiss testvérek unokatestvére.



– Zsoltiról annyit kell tudni, hogy kémia-biológia szakos középiskolai tanár. Rengeteg hangszeren játszik, az egyik ilyen a tárogató. De ezek mellett szaxofonozik, furulyázik. Bacsa Ferenc pedig nyugdíjas mozdonyvezető.



A kórusban körülbelül 35 éve énekelnek együtt. Ha templomban lépnek fel, akkor ott, természetesen a teljes karral énekelnek vagy egy kisebb kórussal.

Ez a formáció egy szerencsés véletlennek és kényszernek köszönheti létrejöttét.

– Dodi, amikor a Honvéd férfikarban énekelt, néhányszor előfordult, hogy a testvérek csináltak három tagú produkciót. Tehát az alapok már ilyen formában le voltak fektetve. Körülbelül öt-hat évvel ezelőtt elhívták egy disznótoros rendezvényre Kőszárhegyre, ahol a környékbeli települések szoktak összejönni egy egész napos bulira.



A rendezvényre kapott meghívás az énekkarra szólt, de az idő szűke miatt már nem lehetett megszervezni a fellépést. Gyors átgondolás után megalakult a 4 vidám tenor quartetje. Pénteki napon bementek Dodiék garázsába és ott elpróbálták a másnapi repertoárt. Átnézték mi az, amit már a meglévő tudásuk alapján használni tudnának és úgy döntöttek, hogy majd másnap a fellépésen, ha bajban lesznek, rá segítenek egy kis pálinkával.

Már az első fellépésünk nagyon nagy siker lett.

– Nyilván mi akkor még ezeket a “beleszövegeléseket” azért tettük a dalok közé, mert még nem volt annyi, amivel kitölthettük volna a műsort. A kórusműveket például elkezdjük este nyolckor és reggel négyig tudjuk énekelni. Nem fogyunk ki belőle.



Amik viszont népszerűbbek a közönség köreiben, azok a modernebb dalok. A csoporttagok igyekeznek minél több műfajból szemezgetni, így a bordaloktól kezdve a populárisabb dalokon át az operáig, operettekig sok mindent elénekelnek. A koncertek hangulata nagyban függ nem csak a dalok népszerűségétől, de a közönségtől is.

Ha kell, kosztümös fellépést is vállalnak

Forrás: Hajdú Marianna/ Fejér Megyei Hírlap

– Mikor mi is látjuk, hogy csillognak a szemek, akkor természetesen sokkal jobban élvezzük a saját előadásunkat is. A mi közönségünk a 40 év feletti korosztály, mivel ha azokat a számokat vesszük, amiket mi énekelünk, mint például Elvis Presley, Pavarotti, Fenyő Miklóst vagy bármelyik opera, operett esetleg olasz slágerek, ez azért a 20-30 éves korosztályt annyira nem mozgatja meg.



Egyik koncertünk alkalmával találkoztak össze a Dankó Rádió alapító szerkesztőjével – aki szintén énekesként járja az országot – Tarnai Kiss Lászlóval. A koncerten egymás után léptek fel, majd a későbbiekben egy asztalhoz kerültek. Így kaptak meghívást az ő műsorába a Dankó Rádióba.

A meghívás egy kötetlen beszélgetésre és egy kis éneklésre szólt. Amikor kiderült, hogy élő adásról van szó a négy vidám egy kissé megszeppent. A műsor során végül elénekeltek négy-öt számot, amit azóta is játszik a rádió. Elmondható, hogy a nagyfiúk országos ismertségre tettek szert.

Mivel mindenkinek van saját elfoglaltsága, civil pályája, és rettenetesen elfoglaltak – Tibor, mint marketinges – nem nagyon marketingeli a 4 vidám tenort, egyszerűen nem jut rá idő. Éppen ezért nagyon jól elvannak a jelenlegi szinten és nagyon örülnek, hogy ha jönnek az újabb felkérések.

– A covid nálunk is ugyanúgy, mint minden előadónál, közbelépett. A járvány előtt kevéssel nagyon sok koncertet adtunk. Sajnos ez után jelentősen visszaesett. Nem gondolkodunk abban, hogy profi szintre váltsuk a jelenlegit, ezt szeretnénk a későbbiekben is tovább vinni és a lehetőségekhez mérten, minél több koncertet adni a közönség és a saját szórakozásunkra.